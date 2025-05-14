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В Грузии экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, который воевал за Украину, арестовали в зале суда

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Тбилисский суд изменил меру пресечения для Окруашвили из-за отказа платить залог. Его обвиняют в неявке на опрос парламентской комиссии, что предусматривает наказание.

В Грузии экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, который воевал за Украину, арестовали в зале суда

Экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестовали в зале суда. По требованию прокуратуры, Тбилисский городской суд изменил меру пресечения с залога на заключение под стражу, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Окруашвили заявил в суде, что ранее установленный в 20 тысяч залог платить не собирается. "Я не собираюсь лишать своих детей денег из-за чьей-то прихоти", — сказал он.

Окруашвили обвиняют в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии — он отказался явиться на опрос.

Экс-министру предъявлено обвинение по статье 349 за неявку в комиссию — это нововведение в уголовном кодексе предусматривает штраф или лишение свободы на срок до одного года.

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Окруашвили был министром обороны Грузии с 2004 по 2006 год, в период президентского срока Саакашвили.

Уже несколько грузинских оппозиционных политиков отказались от явки в парламентскую комиссию, в том числе лидеры "Сильной Грузии" и "Коалиции за перемены".

Речь идет о работе комиссии, которая называется "Временная парламентская следственная комиссия по расследованию деятельности правящего режима в 2003–2012 годах, действий политических должностных лиц этого режима, а также действующих и бывших должностных лиц, связанных с политическими партиями с 2003 года по настоящее время".

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Комиссию возглавляет один из ветеранов "Грузинской мечты", в прошлом министр юстиции, затем культуры и спорта, ныне депутат Тея Цулукиани.

Перед созданием комиссии "Грузинская мечта" обозначила своей целью "Нюрнбергский процесс" для оппозиции и анонсировала в будущем запрет бывшей правящей партии "Единого Национального движения" и близких по духу политических объединений.

Добавим

По информации СМИ, Ираклий Окруашвили в 2022 году отправился добровольцем в Украину воевать против россии.

Антонина Туманова

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