У Грузії заарештували ще одного опозиційного політика Ніку Гварамію: що відомо

Опозиційного політика Ніку Гварамію затримали у Грузії після того, як він сам прибув до пенітенціарного закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Эхо Кавказа".

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Гварамію, який очолює опозиційну політичну силу "Коаліція за зміни", заарештували у Руставському пенітенціарному закладі №12. Політик прибув туди добровільно.

Раніше Тбіліський міський суд змінив йому запобіжний захід – замість застави ухвалив рішення про взяття під варту. Відповідне рішення оголосив суддя Джвебе Начкебія.

Причиною стало те, що Гварамія відмовився сплачувати заставу, яку йому призначили за неявку на засідання парламентської комісії. Йдеться про суму у 30 тисяч ларі (близько 435 тисяч гривень – ред.).

Термін внесення застави закінчився 7 червня, а сам політик не з’явився на судове засідання.

У коментарі журналістам Гварамія заявив що справу сфабриковано і комісія створена всупереч конституції Грузіі.

Справу сфабриковано й відкрито проти всіх тих політиків, які не з’явилися в комісію, фактично створену всупереч Конституції. Я підкоряюся Конституції Грузії, а не конституції "Мрії" – сказав опозиціонер.

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Ніка Гварамія очолює опозицію до правлячої партії "Грузинська мрія", а парламентська комісія, на яку його викликали, була створена в контексті внутрішньополітичної боротьби, яку критики називають тиском на опозицію.

Гварамія – один із відомих критиків чинної влади Грузії, раніше очолював телеканал Mtavari та обіймав посаду міністра юстиції в уряді Саакашвілі.

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