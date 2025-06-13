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У Грузії заарештували ще одного опозиційного політика Ніку Гварамію: що відомо

Київ • УНН

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Опозиційного політика Ніку Гварамію затримали в Грузії після добровільного прибуття до пенітенціарного закладу. Рішення про арешт було прийнято через відмову сплатити заставу.

У Грузії заарештували ще одного опозиційного політика Ніку Гварамію: що відомо

Опозиційного політика Ніку Гварамію затримали у Грузії після того, як він сам прибув до пенітенціарного закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Эхо Кавказа".

Деталі

Гварамію, який очолює опозиційну політичну силу "Коаліція за зміни", заарештували у Руставському пенітенціарному закладі №12. Політик прибув туди добровільно.

Раніше Тбіліський міський суд змінив йому запобіжний захід – замість застави ухвалив рішення про взяття під варту. Відповідне рішення оголосив суддя Джвебе Начкебія.

Причиною стало те, що Гварамія відмовився сплачувати заставу, яку йому призначили за неявку на засідання парламентської комісії. Йдеться про суму у 30 тисяч ларі (близько 435 тисяч гривень – ред.).

Термін внесення застави закінчився 7 червня, а сам політик не з’явився на судове засідання.

У коментарі журналістам Гварамія заявив що справу сфабриковано і комісія створена всупереч конституції Грузіі.

Справу сфабриковано й відкрито проти всіх тих політиків, які не з’явилися в комісію, фактично створену всупереч Конституції. Я підкоряюся Конституції Грузії, а не конституції "Мрії"

 – сказав опозиціонер.

Представники США та Європи закликали не пускати "Грузинську мрію" на сесію ПА ОБСЄ у Порту15.05.25, 18:58 • 2815 переглядiв

Додатково

Ніка Гварамія очолює опозицію до правлячої партії "Грузинська мрія", а парламентська комісія, на яку його викликали, була створена в контексті внутрішньополітичної боротьби, яку критики називають тиском на опозицію.

Гварамія – один із відомих критиків чинної влади Грузії, раніше очолював телеканал Mtavari та обіймав посаду міністра юстиції в уряді Саакашвілі.

Нагадаємо

У Грузії тривають масові акції протесту через ухвалення так званого "російського закону" про "іноагентів". Опозиція вважає, що влада країни намагається придушити свободу слова та обмежити вплив західних інституцій.

Президент Грузії заявив, що Захід намагається "силою змінити владу" в його країні, а виграти може росія31.05.25, 15:14 • 4042 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
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