росія може у своїх інтересах скористатися дестабілізацією в Грузії, до якої можуть спричинити спроби Заходу змінити владу в країні. Про це президент Грузії Михайло Кавелашвілі заявив в інтерв'ю газеті El Mundo, передає УНН.

Який підхід буде вигідним для росії в цьому випадку? Вони [Захід] щосили намагаються силою змінити владу тут і дестабілізувати країну. Але ті, хто прагне дестабілізувати Грузію, мають розуміти: скористатися цією дестабілізацією зможе саме росія. російська армія — за сорок кілометрів звідси - заявив Кавелашвілі, розмовляючи з журналістом у президентській резиденції в центрі Тбілісі.

Він стверджує, що тиск Заходу на грузинське керівництво нібито почався після відмови вступити у війну України та росії, надіслати Києву зброю або запровадити повномасштабні санкції проти рф. Кавелашвілі назвав домислами звинувачення "Грузинської мрії" у зв'язках із росією, які дедалі частіше стали звучати на цьому тлі.

росія могла б розцінити це як нашу участь у війні та відповісти військовим шляхом. У такому разі хто б був відповідальним, хто б нам допоміг? (...) У нас уже було три війни з росією - сказав він.

Коментуючи бажання москви відновити дипломатичні відносини з Грузією, Кавелашвілі сказав, що принциповим питанням тут залишається питання окупованих Абхазії та Південної Осетії: "Ми маємо наголосити, що з цієї причини ми не маємо дипломатичних відносин з росією, і це питання принципу. Зрозуміло, ми змінимо своє ставлення до москви на краще, якщо вона змінить свою політику. Тут нема чого приховувати".

Він назвав росію агресором, а Україну жертвою, додавши, що в Грузії "бачать імперські устремління" москви, але не знають, "як протистояти" і, вочевидь, ніколи не вірили у перемогу Києва: "Слухайте, росія — ядерна держава. Це була брехня, коли хтось казав, що росія може так легко впасти".

Додамо

Як пишуть "Новини Грузія", про спроби втягнути Грузію у війну "Грузинська мрія" говорить уже четвертий рік. У них виникла навіть відповідна теорія про "партію глобальної війни", в яку записували всіх, хто виступав із критикою політики Тбілісі як щодо росії чи України, так і з внутрішніх питань – наприклад, відсутності судової реформи.

Неодноразово виходило те, що тези "Грузинської мрії" повністю збігалися з російською пропагандою.