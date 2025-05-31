россия может в своих интересах воспользоваться дестабилизацией в Грузии, к которой могут привести попытки Запада сменить власть в стране. Об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил в интервью газете El Mundo, передает УНН.

Какой подход будет выгодным для россии в этом случае? Они [Запад] изо всех сил пытаются силой сменить власть здесь и дестабилизировать страну. Но те, кто стремится дестабилизировать Грузию, должны понимать: воспользоваться этой дестабилизацией сможет именно россия. российская армия — в сорока километрах отсюда - заявил Кавелашвили, разговаривая с журналистом в президентской резиденции в центре Тбилиси.

Он утверждает, что давление Запада на грузинское руководство якобы началось после отказа вступить в войну Украины и россии, отправить Киеву оружие или ввести полномасштабные санкции против рф. Кавелашвили назвал домыслами обвинения "Грузинской мечты" в связях с россией, которые все чаще стали звучать на этом фоне.

россия могла бы расценить это как наше участие в войне и ответить военным путем. В таком случае кто бы был ответственным, кто бы нам помог? (...) У нас уже было три войны с россией - сказал он.

Комментируя желание москвы возобновить дипломатические отношения с Грузией, Кавелашвили сказал, что принципиальным вопросом здесь остается вопрос оккупированных Абхазии и Южной Осетии: "Мы должны подчеркнуть, что по этой причине у нас нет дипломатических отношений с россией, и это вопрос принципа. Разумеется, мы изменим свое отношение к москве к лучшему, если она изменит свою политику. Здесь нечего скрывать".

Он назвал россию агрессором, а Украину жертвой, добавив, что в Грузии "видят имперские устремления" москвы, но не знают, "как противостоять" и, очевидно, никогда не верили в победу Киева: "Слушайте, россия — ядерная держава. Это была ложь, когда кто-то говорил, что россия может так легко пасть".

Добавим

Как пишут "Новости Грузия", о попытках втянуть Грузию в войну "Грузинская мечта" говорит уже четвертый год. У них возникла даже соответствующая теория о "партии глобальной войны", в которую записывали всех, кто выступал с критикой политики Тбилиси как в отношении россии или Украины, так и по внутренним вопросам – например, отсутствию судебной реформы.

Неоднократно выходило то, что тезисы "Грузинской мечты" полностью совпадали с российской пропагандой.