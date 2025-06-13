В Грузии арестовали еще одного оппозиционного политика Нику Гварамию: что известно
Киев • УНН
Оппозиционного политика Нику Гварамию задержали в Грузии после добровольного прибытия в пенитенциарное учреждение. Решение об аресте было принято из-за отказа уплатить залог.
Оппозиционного политика Нику Гварамию задержали в Грузии после того, как он сам прибыл в пенитенциарное учреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Эхо Кавказа".
Детали
Гварамию, который возглавляет оппозиционную политическую силу "Коалиция за перемены", арестовали в Руставском пенитенциарном учреждении №12. Политик прибыл туда добровольно.
Ранее Тбилисский городской суд изменил ему меру пресечения – вместо залога принял решение о взятии под стражу. Соответствующее решение объявил судья Джвебе Начкебия.
Причиной стало то, что Гварамия отказался платить залог, который ему назначили за неявку на заседание парламентской комиссии. Речь идет о сумме в 30 тысяч лари (около 435 тысяч гривен – ред.).
Срок внесения залога истек 7 июня, а сам политик не явился на судебное заседание.
В комментарии журналистам Гварамия заявил, что дело сфабриковано и комиссия создана вопреки конституции Грузии.
Дело сфабриковано и открыто против всех тех политиков, которые не явились в комиссию, фактически созданную вопреки Конституции. Я подчиняюсь Конституции Грузии, а не конституции "Мечты"
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Ника Гварамия возглавляет оппозицию к правящей партии "Грузинская мечта", а парламентская комиссия, на которую его вызвали, была создана в контексте внутриполитической борьбы, которую критики называют давлением на оппозицию.
Гварамия – один из известных критиков действующей власти Грузии, ранее возглавлял телеканал Mtavari и занимал должность министра юстиции в правительстве Саакашвили.
Напомним
В Грузии продолжаются массовые акции протеста из-за принятия так называемого "российского закона" об "иноагентах". Оппозиция считает, что власти страны пытаются подавить свободу слова и ограничить влияние западных институтов.
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