В Грузии арестовали еще одного оппозиционного политика Нику Гварамию: что известно

Оппозиционного политика Нику Гварамию задержали в Грузии после того, как он сам прибыл в пенитенциарное учреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Эхо Кавказа".

Детали

Гварамию, который возглавляет оппозиционную политическую силу "Коалиция за перемены", арестовали в Руставском пенитенциарном учреждении №12. Политик прибыл туда добровольно.

Ранее Тбилисский городской суд изменил ему меру пресечения – вместо залога принял решение о взятии под стражу. Соответствующее решение объявил судья Джвебе Начкебия.

Причиной стало то, что Гварамия отказался платить залог, который ему назначили за неявку на заседание парламентской комиссии. Речь идет о сумме в 30 тысяч лари (около 435 тысяч гривен – ред.).

Срок внесения залога истек 7 июня, а сам политик не явился на судебное заседание.

В комментарии журналистам Гварамия заявил, что дело сфабриковано и комиссия создана вопреки конституции Грузии.

Дело сфабриковано и открыто против всех тех политиков, которые не явились в комиссию, фактически созданную вопреки Конституции. Я подчиняюсь Конституции Грузии, а не конституции "Мечты" – сказал оппозиционер.

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Дополнительно

Ника Гварамия возглавляет оппозицию к правящей партии "Грузинская мечта", а парламентская комиссия, на которую его вызвали, была создана в контексте внутриполитической борьбы, которую критики называют давлением на оппозицию.

Гварамия – один из известных критиков действующей власти Грузии, ранее возглавлял телеканал Mtavari и занимал должность министра юстиции в правительстве Саакашвили.

Напомним

В Грузии продолжаются массовые акции протеста из-за принятия так называемого "российского закона" об "иноагентах". Оппозиция считает, что власти страны пытаются подавить свободу слова и ограничить влияние западных институтов.

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