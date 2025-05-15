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Представители США и Европы призвали не пускать "Грузинскую мечту" на сессию ПА ОБСЕ в Порту

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Правительство Португалии призывают не допускать партию "Грузинская мечта" к участию в сессии ПА ОБСЕ из-за притеснений демократии. Премьер Кобахидзе назвал обращение "советским подходом".

Представители США и Европы призвали не пускать "Грузинскую мечту" на сессию ПА ОБСЕ в Порту

Власти Португалии призывают не допускать "Грузинскую мечту" к участию в 32-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая состоится в Порту с 29 июня по 3 июля. Соответствующее обращение к португальскому премьеру Луишу Монтенегру распространяет Хельсинкская комиссия США. Вместе с председателем американской делегации Джо Вилсоном письмо подписали до 30 законодателей из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Швеции, представленных в ПА ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Настоятельно призываем ваше правительство отказать в выдаче виз или иным образом не допустить участия представителей правительства партии "Грузинская мечта" в этом важном мероприятии 

- говорится в письме.

Авторы обращения считают, что "Грузинская мечта" систематически подрывает демократию, фальсифицируя выборы, применяя насилие против мирных протестующих, а также задерживая оппозиционных журналистов и гражданских активистов.

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Предоставление представителям "Грузинской мечты" возможности принять участие в такой престижной сессии означало бы легитимацию их репрессивного правления и предоставление им платформы, которую они не заслуживают. Их присутствие подорвало бы сами принципы, за которые выступает ОБСЕ, и послало бы ложный сигнал тем, кто борется за демократию в Грузии и других странах. Португалия как последовательный защитник демократических идеалов должна занять твердую позицию против авторитаризма, отказав им во въезде

 - сказано в обращении.

Премьер Ираклий Кобахидзе назвал это письмо "типичным советским подходом". Джо Вилсона, который выступил нициатором обращения, он сравнил с руководством ЦК КП Грузии.

Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Вилсон – один из самых ярых критиков "Грузинской мечты" в Палате представителей. Он инициировал MEGOBARI Act, предусматривающий широкомасштабные санкции против грузинского руководства. В партии власти называют Вилсона лоббистом оппозиции и представителем "Deep State" — как и всех других своих критиков внутри страны и за ее пределами.

В апреле Вилсон призвал отменить визит в Грузию генсека ОБСЕ Феридунома Синирлиоглу. Причины назывались те же самые – возможная легитимизация правительства "Грузинской мечты". Тогда Синирлиоглу в Тбилиси все же приехал.

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Антонина Туманова

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