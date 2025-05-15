Представители США и Европы призвали не пускать "Грузинскую мечту" на сессию ПА ОБСЕ в Порту

Власти Португалии призывают не допускать "Грузинскую мечту" к участию в 32-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая состоится в Порту с 29 июня по 3 июля. Соответствующее обращение к португальскому премьеру Луишу Монтенегру распространяет Хельсинкская комиссия США. Вместе с председателем американской делегации Джо Вилсоном письмо подписали до 30 законодателей из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Швеции, представленных в ПА ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Авторы обращения считают, что "Грузинская мечта" систематически подрывает демократию, фальсифицируя выборы, применяя насилие против мирных протестующих, а также задерживая оппозиционных журналистов и гражданских активистов.

В Грузии за год зафиксировали более 300 случаев нарушения прав журналистов

Предоставление представителям "Грузинской мечты" возможности принять участие в такой престижной сессии означало бы легитимацию их репрессивного правления и предоставление им платформы, которую они не заслуживают. Их присутствие подорвало бы сами принципы, за которые выступает ОБСЕ, и послало бы ложный сигнал тем, кто борется за демократию в Грузии и других странах. Португалия как последовательный защитник демократических идеалов должна занять твердую позицию против авторитаризма, отказав им во въезде