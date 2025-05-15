Представители США и Европы призвали не пускать "Грузинскую мечту" на сессию ПА ОБСЕ в Порту
Киев • УНН
Правительство Португалии призывают не допускать партию "Грузинская мечта" к участию в сессии ПА ОБСЕ из-за притеснений демократии. Премьер Кобахидзе назвал обращение "советским подходом".
Власти Португалии призывают не допускать "Грузинскую мечту" к участию в 32-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая состоится в Порту с 29 июня по 3 июля. Соответствующее обращение к португальскому премьеру Луишу Монтенегру распространяет Хельсинкская комиссия США. Вместе с председателем американской делегации Джо Вилсоном письмо подписали до 30 законодателей из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Швеции, представленных в ПА ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
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Авторы обращения считают, что "Грузинская мечта" систематически подрывает демократию, фальсифицируя выборы, применяя насилие против мирных протестующих, а также задерживая оппозиционных журналистов и гражданских активистов.
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Предоставление представителям "Грузинской мечты" возможности принять участие в такой престижной сессии означало бы легитимацию их репрессивного правления и предоставление им платформы, которую они не заслуживают. Их присутствие подорвало бы сами принципы, за которые выступает ОБСЕ, и послало бы ложный сигнал тем, кто борется за демократию в Грузии и других странах. Португалия как последовательный защитник демократических идеалов должна занять твердую позицию против авторитаризма, отказав им во въезде
Премьер Ираклий Кобахидзе назвал это письмо "типичным советским подходом". Джо Вилсона, который выступил нициатором обращения, он сравнил с руководством ЦК КП Грузии.
Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Вилсон – один из самых ярых критиков "Грузинской мечты" в Палате представителей. Он инициировал MEGOBARI Act, предусматривающий широкомасштабные санкции против грузинского руководства. В партии власти называют Вилсона лоббистом оппозиции и представителем "Deep State" — как и всех других своих критиков внутри страны и за ее пределами.
В апреле Вилсон призвал отменить визит в Грузию генсека ОБСЕ Феридунома Синирлиоглу. Причины назывались те же самые – возможная легитимизация правительства "Грузинской мечты". Тогда Синирлиоглу в Тбилиси все же приехал.
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