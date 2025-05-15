Влада Португалії закликає не допускати "Грузинську мрію" до участі у 32-й щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ), яка відбудеться у Порту з 29 червня по 3 липня. Відповідне звернення до португальського прем'єра Луїша Монтенегра поширює Гельсінська комісія США. Разом із головою американської делегації Джо Вілсоном листа підписали до 30 законодавців зі США, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви та Швеції, представлених у ПА ОБСЄ, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Настійно закликаємо ваш уряд відмовити у видачі віз чи іншим чином не допустити участі представників уряду партії "Грузинська мрія" у цьому важливому заході - йдеться у листі.

Автори звернення вважають, що "Грузинська мрія" систематично підриває демократію, фальсифікуючи вибори, застосовуючи насильство проти мирних протестувальників, а також затримуючи опозиційних журналістів та громадянських активістів.

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Надання представникам "Грузинської мрії" можливості взяти участь у такій престижній сесії означало б легітимацію їхнього репресивного правління та надання їм платформи, на яку вони не заслуговують. Їхня присутність підірвала б самі принципи, за які виступає ОБСЄ, і надіслала б помилковий сигнал тим, хто бореться за демократію в Грузії та інших країнах. Португалія як послідовний захисник демократичних ідеалів має зайняти тверду позицію проти авторитаризму, відмовивши їм у в'їзді - сказано у зверненні.

Прем'єр Іраклій Кобахідзе назвав цей лист "типовим радянським підходом". Джо Вілсона, який виступив ніціатором звернення, він порівняв із керівництвом ЦК КП Грузії.

Голова Гельсінської комісії, конгресмен-республіканець Джо Вілсон – один із найзапекліших критиків "Грузинської мрії" у Палаті представників. Він ініціював MEGOBARI Act, який передбачає широкомасштабні санкції проти грузинського керівництва. У партії влада називає Вілсона лобістом опозиції та представником "Deep State" — як і всіх інших своїх критиків усередині країни та за її межами.

У квітні Вілсон закликав скасувати візит до Грузії генсека ОБСЄ Ферідунома Сінірліоглу. Причини називалися ті ж самі – можлива легітимізація уряду "Грузинської мрії". Тоді Сінірліоглу до Тбілісі все ж таки приїхав.

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