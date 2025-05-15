Представники США та Європи закликали не пускати "Грузинську мрію" на сесію ПА ОБСЄ у Порту

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
16:24 • 13469 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15:22 • 17864 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

15:19 • 26232 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 67486 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 89299 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 150977 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 142025 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 283398 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 103789 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 71918 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.9м/с
63%
743мм
Популярнi новини

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 81363 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 09:17 • 65663 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

15 травня, 10:49 • 54146 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 72631 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 33332 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

16:24 • 13469 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

12:41 • 73818 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 162269 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 229457 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 283398 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

14:45 • 15254 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 34234 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 82192 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 125398 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 75080 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Представники США та Європи закликали не пускати "Грузинську мрію" на сесію ПА ОБСЄ у Порту

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Уряд Португалії закликають не допускати партію "Грузинська мрія" до участі у сесії ПА ОБСЄ через утиски демократії. Прем'єр Кобахідзе назвав звернення "радянським підходом".

Представники США та Європи закликали не пускати "Грузинську мрію" на сесію ПА ОБСЄ у Порту

Влада Португалії закликає не допускати "Грузинську мрію" до участі у 32-й щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ), яка відбудеться у Порту з 29 червня по 3 липня. Відповідне звернення до португальського прем'єра Луїша Монтенегра поширює Гельсінська комісія США. Разом із головою американської делегації Джо Вілсоном листа підписали до 30 законодавців зі США, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви та Швеції, представлених у ПА ОБСЄ, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Настійно закликаємо ваш уряд відмовити у видачі віз чи іншим чином не допустити участі представників уряду партії "Грузинська мрія" у цьому важливому заході 

- йдеться у листі.

Автори звернення вважають, що "Грузинська мрія" систематично підриває демократію, фальсифікуючи вибори, застосовуючи насильство проти мирних протестувальників, а також затримуючи опозиційних журналістів та громадянських активістів.

У Грузії за рік зафіксували понад 300 випадків порушення прав журналістів 03.05.25, 18:39 • 4904 перегляди

Надання представникам "Грузинської мрії" можливості взяти участь у такій престижній сесії означало б легітимацію їхнього репресивного правління та надання їм платформи, на яку вони не заслуговують. Їхня присутність підірвала б самі принципи, за які виступає ОБСЄ, і надіслала б помилковий сигнал тим, хто бореться за демократію в Грузії та інших країнах. Португалія як послідовний захисник демократичних ідеалів має зайняти тверду позицію проти авторитаризму, відмовивши їм у в'їзді

 - сказано у зверненні.

Прем'єр Іраклій Кобахідзе назвав цей лист "типовим радянським підходом". Джо Вілсона, який виступив ніціатором звернення, він порівняв із керівництвом ЦК КП Грузії.

Голова Гельсінської комісії, конгресмен-республіканець Джо Вілсон – один із найзапекліших критиків "Грузинської мрії" у Палаті представників. Він ініціював MEGOBARI Act, який передбачає широкомасштабні санкції проти грузинського керівництва. У партії влада називає Вілсона лобістом опозиції та представником "Deep State" — як і всіх інших своїх критиків усередині країни та за її межами.

У квітні Вілсон закликав скасувати візит до Грузії генсека ОБСЄ Ферідунома Сінірліоглу. Причини називалися ті ж самі – можлива легітимізація уряду "Грузинської мрії". Тоді Сінірліоглу до Тбілісі все ж таки приїхав.

Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії29.04.25, 21:34 • 4588 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузинська мрія
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Луїш Монтенегру
Іраклій Кобахідзе
Латвія
Великобританія
Литва
Швеція
Португалія
Сполучені Штати
Грузія
Польща
Brent
$64.56
Bitcoin
$103,325.30
S&P 500
$5,916.70
Tesla
$344.61
Газ TTF
$35.43
Золото
$3,225.94
Ethereum
$2,563.32