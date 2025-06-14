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В ПАСЕ обвинили власти Грузии в попытке запретить оппозицию и усилении репрессий

Киев • УНН

 • 72 просмотра

ПАСЕ выразила обеспокоенность давлением на оппозицию, СМИ и активистов в Грузии, осуждая преследования и призывая к диалогу. Грузия остается под полным мониторингом ПАСЕ из-за проблем с демократией.

В ПАСЕ обвинили власти Грузии в попытке запретить оппозицию и усилении репрессий

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии выразили серьезную обеспокоенность давлением на оппозицию, СМИ и гражданских активистов в стране. Заявление Эдите Эстрела (Португалия) и Сабины Чудич (Босния и Герцеговина) распространяет пресс-служба ПАСЕ, передает УНН.

В ПАСЕ осудили вызовы в суд журналистов и гражданских активистов за "оскорбления" в социальных сетях, а также преследование оппозиционных политиков, отказавшихся участвовать в работе парламентской комиссии, которая направлена на запрет оппозиции как таковой.

Репрессии только усиливают политический кризис в стране и отдаляют Грузию от выполнения обязательств перед Советом Европы 

- отмечается в заявлении.

В ПАСЕ призвали власти Грузии прекратить давление на инакомыслящих и заявили о готовности к диалогу со всеми политическими силами для помощи в выполнении международных обязательств.

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Там подчеркнули, что Грузия остается одной из десяти стран, находящихся под полным мониторингом ПАСЕ – это самый строгий формат наблюдения за выполнением государством обязательств перед СЕ. Обычно он применяется к странам, где есть системные проблемы с демократией, верховенством права или правами человека. Такой формат включает регулярные визиты докладчиков, которые ведут диалог с властями, а также периодические пленарные дебаты для обеспечения полной оценки прогресса и проблем государства.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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