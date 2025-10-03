Кількість міжнародних спостерігачів на виборах у Грузії скоротилася у 13 разів - ЗМІ
Київ • УНН
На місцевих виборах у Грузії 4 жовтня працюватиме 81 міжнародний спостерігач, що значно менше, ніж 1024 у 2021 році. ОБСЄ та авторитетні місцеві НУО відмовилися від спостереження через пізнє запрошення та законодавчі обмеження.
На місцевих виборах у Грузії 4 жовтня працюватиме лише 81 міжнародний спостерігач – майже в 13 разів менше, ніж у 2021 році, коли їх налічувалося 1024 особи, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
Хто спостерігає
Акредитацію одержали 28 міжнародних організацій. Найбільшу групу направила сербська асоціація ALTERFACT – 20 спостерігачів. По 7 спостерігачів делегували посольство Угорщини у Грузії та угорський "Центр фундаментальних прав". Інші організації представлені 1-3 спостерігачами.
Загалом у списках ЦВК Грузії спостерігаються спостерігачі з 24 країн, включаючи Йорданію, Туніс, Мальдіви, Туреччину, Ефіопію та Білорусь.
Місцеві спостерігачі
За виборами стежитимуть понад 7 тис. місцевих спостерігачів. Більшість із них (близько 6 тис.) представляють дві організації, які, за даними ЗМІ, пов'язані з правлячою партією "Грузинська мрія". Це "Міжнародна обсерваторія адвокатів та юристів" та "Обсерваторія політики та права".
Хто не спостерігає
Цього року Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ відмовилося направляти місію до Грузії, пославшись на надто пізнє запрошення від грузинської влади – менш ніж за місяць до виборів.
Не буде на голосуванні й спостерігачів від місцевих авторитетних неурядових організацій. Серед них, наприклад, "Міжнародне товариство за справедливі вибори та демократію" (ISFED), яке здійснювало моніторинг у Грузії протягом останніх 30 років.
Нагадаємо
З початку року "Грузинська мрія" ухвалила низку законів, що обмежують громадянський сектор та ЗМІ, включаючи закон про "іноагентів", що передбачає кримінальну відповідальність за приховування іноземного фінансування. Також у країні почала діяти заборона на видачу закордонних грантів без схвалення уряду.
Рахунки ISFED та ще до десяти провідних грузинських НУО заморозили у рамках розслідування "справи про саботаж". Прокуратура звинувачує їх у допомозі демонстрантам в оплаті штрафів та правового захисту, а також у оснащенні протестувальників спецзасобами — протигазами, захисними окулярами, масками та перцевими балончиками.
Вибори у Грузії відбудуться на тлі бойкоту з боку найбільших опозиційних партій, які 4 жовтня планують масштабну акцію протесту в Тбілісі. Їхні лідери — це одразу вісім політиків — залишаються у в'язницях. Більшість отримали терміни за відмову давати свідчення парламентської комісії, створеної для розслідування передбачуваних злочинів партії Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух" (ЄНД), яка перебувала при владі до 2012 року.
