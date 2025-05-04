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Побил рекорд Зеленского: президент Мальдив провел пресс-конференцию длиной почти в 15 часов

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Мохамед Муиззу побил рекорд Зеленского, отвечая на вопросы журналистов почти 15 часов. Власти подчеркнули, что это совпало с Всемирным днем свободы прессы.

Побил рекорд Зеленского: президент Мальдив провел пресс-конференцию длиной почти в 15 часов

Президент Мальдив Мохамед Муиззу выступил на пресс-конференции, которая длилась почти 15 часов. Об этом сообщил его офис в воскресенье, заявив, что это побило предыдущий рекорд, установленный украинским лидером Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

46-летний Муиззу начал марафонскую пресс-конференцию в 10:00 утра (05:00 по Гринвичу) в субботу и продолжал 14 часов и 54 минуты с короткими паузами для молитв, говорится в заявлении его офиса.

"Конференция продлилась после полуночи — новый мировой рекорд для президента — при этом президент Муиззу непрерывно отвечал на вопросы журналистов", — говорится в заявлении.

Добавим

В октябре 2019 года Национальное агентство по регистрации Украины заявило, что 14-часовая пресс-конференция Зеленского побила предыдущий рекорд в более чем семь часов, установленный белорусским диктатором александром лукашенко.

Правительство архипелага в Индийском океане заявило, что расширенная сессия Муиззу также должна была совпасть с Всемирным днем ​​свободы прессы в субботу.

"Он признал решающую роль прессы в обществе и подчеркнул важность фактического, сбалансированного и беспристрастного освещения событий", — говорится в заявлении.

В ходе продолжительной сессии Муиззу также ответил на вопросы, заданные представителями общественности через журналистов.

В заявлении говорится, что Муиззу, пришедший к власти в 2023 году, также отметил подъем своего островного государства на две позиции до 104-го места из 180 стран в Индексе свободы прессы мира 2025 года, опубликованном организацией "Репортеры без границ" (RSF).

В ходе субботней сессии он ответил на широкий круг вопросов, говорится в заявлении.

Около двух десятков журналистов присутствовали на заседании и были угощены едой.

Предшественник Муиззу установил еще один мировой рекорд, проведя первое в истории подводное заседание кабинета министров в 2009 году, чтобы подчеркнуть угрозу повышения уровня моря, которое может затопить низменную страну.

Бывший президент Мохамед Нашид нырнул в Индийский океан, за ним последовали его министры, все в аквалангах, для транслируемой по национальному телевидению встречи.

Мальдивы находятся на передовой борьбы с глобальным потеплением, которое может привести к повышению уровня моря и затоплению страны, состоящей из 1192 крошечных коралловых островов, разбросанных по экватору.

Антонина Туманова

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