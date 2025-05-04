Побив рекорд Зеленського: президент Мальдів провів пресконференцію довжиною майже в 15 годин

Президент Мальдів Мохамед Муїззу виступив на пресконференції, яка тривала майже 15 годин. Про це повідомив його офіс у неділю, заявивши, що це побило попередній рекорд, встановлений українським лідером Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на AFP.

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46-річний Муїззу розпочав марафонську пресконференцію о 10:00 ранку (05:00 за Гринвічем) у суботу і продовжував 14 годин і 54 хвилини з короткими паузами для молитов, йдеться в заяві його офісу.

"Конференція тривала після півночі — новий світовий рекорд для президента — при цьому президент Муїззу безперервно відповідав на запитання журналістів", - йдеться в заяві.

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У жовтні 2019 року Національне агентство з реєстрації України заявило, що 14-годинна пресконференція Зеленського побила попередній рекорд у понад сім годин, встановлений білоруським диктатором олександром лукашенком.

Уряд архіпелагу в Індійському океані заявив, що розширена сесія Муїззу також повинна була співпасти з Всесвітнім днем ​​свободи преси в суботу.

"Він визнав вирішальну роль преси в суспільстві та наголосив на важливості фактичного, збалансованого та неупередженого висвітлення подій", — йдеться в заяві.

У ході тривалої сесії Муїззу також відповів на запитання, поставлені представниками громадськості через журналістів.

У заяві йдеться, що Муїззу, який прийшов до влади в 2023 році, також відзначив підйом своєї острівної держави на дві позиції до 104-го місця з 180 країн в Індексі свободи преси світу 2025 року, опублікованому організацією "Репортери без кордонів" (RSF).

У ході суботньої сесії він відповів на широке коло питань, йдеться в заяві.

Близько двох десятків журналістів були присутні на засіданні та були пригощені їжею.

Попередник Муїззу встановив ще один світовий рекорд, провівши перше в історії підводне засідання кабінету міністрів у 2009 році, щоб підкреслити загрозу підвищення рівня моря, яке може затопити низинну країну.

Колишній президент Мохамед Нашид пірнув в Індійський океан, за ним пішли його міністри, всі в аквалангах, для трансльованої по національному телебаченню зустрічі.

Мальдіви знаходяться на передовій боротьби з глобальним потеплінням, яке може призвести до підвищення рівня моря і затоплення країни, що складається з 1192 крихітних коралових островів, розкиданих по екватору.