Задержан лейтенант Нацгвардии, который помогал уклоняться от службы, а затем "лечился" на Мальдивах и в Катаре - Генпрокурор

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о задержании лейтенанта Национальной гвардии Украины, который помогал столичному чиновнику организовать и координировать схему уклонения от военной службы, передает УНН.

Стремительно развивается история с заместителем главы одной из столичных райгосадминистраций, который организовал и координировал схему уклонения от военной службы. В рамках досудебного расследования устанавливаем других причастных. Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с СБУ задержали соорганизатора схемы, лейтенанта Национальной гвардии Украины - сообщил Кравченко.

Детали

По словам Генпрокурора, с сентября 2024 по июль 2025 года участники группы изготавливали полный пакет подделок: фальшивые печати воинских частей, фиктивные заключения ВВК и свидетельства о болезнях. Военнообязанных зачисляли в списки личного состава только "на бумаге", а затем незаконно списывали по состоянию здоровья. В общей сложности услугами дельцов воспользовались по меньшей мере 190 человек.

10 января 2026 года, перед разоблачением схемы, офицер НГУ вместе с женой выехал из Украины. 6 февраля, уже после огласки, он решил вернуться. Переходил пешком через пункт пропуска "Шегини". При себе имел только мобильный телефон, который был заблаговременно и тщательно "вычищен".

Как выяснилось, причина выезда — "лечение в связи с болезнью" на 47 дней. Но география поражает. В отпускном билете официально указаны локации лечения: город Трускавец и Мальдивская Республика. Проверка загранпаспорта показала, что за этот период офицер успел "полечиться" еще и в Катаре. Никаких документов о реальном прохождении лечения при задержании не обнаружено.

Нацгвардейцу сообщено о подозрении в организации и пособничестве в уклонении от несения обязанностей военной службы. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом 4 326 400 гривен. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

Напомним

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации, к которой был причастен первый заместитель главы одной из районных государственных администраций столицы.