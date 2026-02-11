Задержан лейтенант Нацгвардии, который помогал уклоняться от службы, а затем "лечился" на Мальдивах и в Катаре - Генпрокурор

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 2452 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 11102 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 11699 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 15836 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 27095 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23083 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37543 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37917 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33427 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32627 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
86%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 19966 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 15312 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 11008 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 14412 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 10761 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 11103 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 10880 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 14540 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 27096 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 40594 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Село
Львов
Реклама
УНН Lite
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 1674 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 6074 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 11098 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 30121 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 31552 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Задержан лейтенант Нацгвардии, который помогал уклоняться от службы, а затем "лечился" на Мальдивах и в Катаре - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании лейтенанта Нацгвардии, который помогал столичному чиновнику организовать схему уклонения от военной службы. Задержанный офицер НГУ пытался сбежать из Украины, но вернулся и был задержан.

Задержан лейтенант Нацгвардии, который помогал уклоняться от службы, а затем "лечился" на Мальдивах и в Катаре - Генпрокурор

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о задержании лейтенанта Национальной гвардии Украины, который помогал столичному чиновнику организовать и координировать схему уклонения от военной службы, передает УНН.

Стремительно развивается история с заместителем главы одной из столичных райгосадминистраций, который организовал и координировал схему уклонения от военной службы. В рамках досудебного расследования устанавливаем других причастных. Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с СБУ задержали соорганизатора схемы, лейтенанта Национальной гвардии Украины

- сообщил Кравченко.

Детали

По словам Генпрокурора, с сентября 2024 по июль 2025 года участники группы изготавливали полный пакет подделок: фальшивые печати воинских частей, фиктивные заключения ВВК и свидетельства о болезнях. Военнообязанных зачисляли в списки личного состава только "на бумаге", а затем незаконно списывали по состоянию здоровья. В общей сложности услугами дельцов воспользовались по меньшей мере 190 человек.

10 января 2026 года, перед разоблачением схемы, офицер НГУ вместе с женой выехал из Украины. 6 февраля, уже после огласки, он решил вернуться. Переходил пешком через пункт пропуска "Шегини". При себе имел только мобильный телефон, который был заблаговременно и тщательно "вычищен".

Как выяснилось, причина выезда — "лечение в связи с болезнью" на 47 дней. Но география поражает. В отпускном билете официально указаны локации лечения: город Трускавец и Мальдивская Республика. Проверка загранпаспорта показала, что за этот период офицер успел "полечиться" еще и в Катаре. Никаких документов о реальном прохождении лечения при задержании не обнаружено.

Нацгвардейцу сообщено о подозрении в организации и пособничестве в уклонении от несения обязанностей военной службы. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом 4 326 400 гривен. Работаем дальше

- резюмировал Кравченко.

Напомним

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации, к которой был причастен первый заместитель главы одной из районных государственных администраций столицы.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Государственная граница Украины
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Национальная гвардия Украины
Служба безопасности Украины
Мальдивы
Катар
Украина
Киев