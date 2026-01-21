Викрито першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на схемах ухилення від мобілізації

Співробітники Служби безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора викрили у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої був причетний перший заступник голови однієї з районних державних адміністрацій столиці. Про це повідомляють у СБУ, передає УНН.

Деталі

За результатами комплексних заходів посадовця було затримано. Як встановило слідство, перший заступник однієї із райдержадміністрацій у місті Києві, шляхом підробки документів фіктивно "зараховував" клієнтів до військових частин Збройних Сил України, а згодом організовував їх незаконне списання з військового обліку на підставі вигаданих медичних діагнозів.

Вартість такої "послуги" становила від 15 до 20 тисяч доларів США з однієї особи - йдеться у повідомленні.

Для реалізації протиправної схеми фігурант використовував особисті зв’язки в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також залучив спільника для виготовлення фальшивих документів.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність та затримали посадовця РДА і його поплічника. Під час обшуків у них вилучено підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин, а також мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — організація та пособництво в ухиленні від військової служби, вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.



