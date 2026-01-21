Разоблачен первый заместитель главы одной из райгосадминистраций Киева на схемах уклонения от мобилизации

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации, к которой был причастен первый заместитель главы одной из районных государственных администраций столицы. Об этом сообщают в СБУ, передает УНН.

Детали

По результатам комплексных мероприятий должностное лицо было задержано. Как установило следствие, первый заместитель одной из райгосадминистраций в городе Киеве путем подделки документов фиктивно "зачислял" клиентов в воинские части Вооруженных Сил Украины, а затем организовывал их незаконное списание с воинского учета на основании вымышленных медицинских диагнозов.

Стоимость такой "услуги" составляла от 15 до 20 тысяч долларов США с одного человека - говорится в сообщении.

Для реализации противоправной схемы фигурант использовал личные связи в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а также привлек сообщника для изготовления фальшивых документов.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность и задержали должностное лицо РГА и его подельника. Во время обысков у них изъяты поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей, а также мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины — организация и пособничество в уклонении от военной службы, совершенные по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним

