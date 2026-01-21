Директор компанії піде під суд за схему на 16 млн грн на Укрнафті

Директора приватної компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн, справу передали до суду, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Деталі

"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватної компанії, якого обвинувачують у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", ухиленні від сплати податків та службовому підробленні", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2023 році, під час повномасштабної війни, "Укрнафта" переміщувала стратегічні запаси нафтопродуктів у більш захищені місця зберігання. Для цього з приватною компанією уклали договір на транспортно-експедиційні послуги з використанням під’їзної залізничної колії.

"Слідство встановило, що директор компанії використав воєнні умови та складну логістику для реалізації схеми: подавав до "Укрнафти" акти з неправдивими відомостями про прибуття та перебування вагонів з пальним", - розповіли у прокуратурі.

За даними прокуратури, "фактично вагони, зазначені в документах, на станцію не прибували, що підтверджено матеріалами кримінального провадження".

"На підставі фіктивних актів підприємству перерахували кошти за послуги, які не надавалися. Збитки "Укрнафті" перевищили 16 млн грн", - сказано у повідомленні.

"Окрім того, обвинувачений організував податкову схему: укладав фіктивні договори з підконтрольними підприємствами для штучного формування податкового кредиту з ПДВ. Реальних операцій не було. Унаслідок цього до бюджету не надійшло майже 10 млн грн ПДВ", - зазначили у прокуратурі.

Дії директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

