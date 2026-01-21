$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 18300 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 38244 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 33641 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 53795 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 35308 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 49163 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26139 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29480 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27064 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27633 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Директор компанії піде під суд за схему на 16 млн грн на Укрнафті

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Директора приватної компанії обвинувачують у заволодінні коштами "Укрнафти" на понад 16 млн грн та ухиленні від сплати податків на 10 млн грн. Справу передано до суду після розслідування схеми з фіктивними актами.

Директор компанії піде під суд за схему на 16 млн грн на Укрнафті

Директора приватної компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн, справу передали до суду, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Деталі

"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватної компанії, якого обвинувачують у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", ухиленні від сплати податків та службовому підробленні", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2023 році, під час повномасштабної війни, "Укрнафта" переміщувала стратегічні запаси нафтопродуктів у більш захищені місця зберігання. Для цього з приватною компанією уклали договір на транспортно-експедиційні послуги з використанням під’їзної залізничної колії.

"Слідство встановило, що директор компанії використав воєнні умови та складну логістику для реалізації схеми: подавав до "Укрнафти" акти з неправдивими відомостями про прибуття та перебування вагонів з пальним", - розповіли у прокуратурі.

За даними прокуратури, "фактично вагони, зазначені в документах, на станцію не прибували, що підтверджено матеріалами кримінального провадження".

"На підставі фіктивних актів підприємству перерахували кошти за послуги, які не надавалися. Збитки "Укрнафті" перевищили 16 млн грн", - сказано у повідомленні.

"Окрім того, обвинувачений організував податкову схему: укладав фіктивні договори з підконтрольними підприємствами для штучного формування податкового кредиту з ПДВ. Реальних операцій не було. Унаслідок цього до бюджету не надійшло майже 10 млн грн ПДВ", - зазначили у прокуратурі.

Дії директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Юлія Шрамко

ЕкономікаКримінал та НП
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)