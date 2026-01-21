Директор компании предстанет перед судом за схему на 16 млн грн на Укрнафте

Директора частной компании обвиняют в нанесении Укрнафте ущерба на сумму более 16 млн грн, дело передано в суд, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Детали

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении директора частной компании, которого обвиняют в завладении средствами ПАО "Укрнафта", уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023 году, во время полномасштабной войны, "Укрнафта" перемещала стратегические запасы нефтепродуктов в более защищенные места хранения. Для этого с частной компанией заключили договор на транспортно-экспедиционные услуги с использованием подъездного железнодорожного пути.

"Следствие установило, что директор компании использовал военные условия и сложную логистику для реализации схемы: подавал в "Укрнафту" акты с ложными сведениями о прибытии и пребывании вагонов с топливом", - рассказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, "фактически вагоны, указанные в документах, на станцию не прибывали, что подтверждено материалами уголовного производства".

"На основании фиктивных актов предприятию перечислили средства за услуги, которые не предоставлялись. Убытки "Укрнафте" превысили 16 млн грн", - сказано в сообщении.

"Кроме того, обвиняемый организовал налоговую схему: заключал фиктивные договоры с подконтрольными предприятиями для искусственного формирования налогового кредита по НДС. Реальных операций не было. В результате этого в бюджет не поступило почти 10 млн грн НДС", - отметили в прокуратуре.

Действия директора частной компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

