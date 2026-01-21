$43.180.08
20 января, 20:12 • 18367 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 38393 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 33754 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 53986 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 35381 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 49278 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26171 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29487 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27078 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27644 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
публикации
Эксклюзивы
Директор компании предстанет перед судом за схему на 16 млн грн на Укрнафте

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Директора частной компании обвиняют в завладении средствами «Укрнафты» на более чем 16 млн грн и уклонении от уплаты налогов на 10 млн грн. Дело передано в суд после расследования схемы с фиктивными актами.

Директор компании предстанет перед судом за схему на 16 млн грн на Укрнафте

Директора частной компании обвиняют в нанесении Укрнафте ущерба на сумму более 16 млн грн, дело передано в суд, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Детали

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении директора частной компании, которого обвиняют в завладении средствами ПАО "Укрнафта", уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023 году, во время полномасштабной войны, "Укрнафта" перемещала стратегические запасы нефтепродуктов в более защищенные места хранения. Для этого с частной компанией заключили договор на транспортно-экспедиционные услуги с использованием подъездного железнодорожного пути.

"Следствие установило, что директор компании использовал военные условия и сложную логистику для реализации схемы: подавал в "Укрнафту" акты с ложными сведениями о прибытии и пребывании вагонов с топливом", - рассказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, "фактически вагоны, указанные в документах, на станцию не прибывали, что подтверждено материалами уголовного производства".

"На основании фиктивных актов предприятию перечислили средства за услуги, которые не предоставлялись. Убытки "Укрнафте" превысили 16 млн грн", - сказано в сообщении.

"Кроме того, обвиняемый организовал налоговую схему: заключал фиктивные договоры с подконтрольными предприятиями для искусственного формирования налогового кредита по НДС. Реальных операций не было. В результате этого в бюджет не поступило почти 10 млн грн НДС", - отметили в прокуратуре.

Действия директора частной компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Завладение более 13,8 млрд грн ПАО "Укрнафта": дело направлено в суд25.03.25, 17:51 • 29002 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины