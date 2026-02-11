Затримано лейтенанта Нацгвардії, який допомагав ухилятися від служби, а потім “лікувався” на Мальдівах і у Катарі - Генпрокурор

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 2410 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 11042 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 11667 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 15803 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 27048 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23076 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37528 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37907 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33414 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32620 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
86%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 19966 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 15312 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 11008 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 14412 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 10761 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 11042 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 10834 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 14492 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 27048 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 40570 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Село
Львів
Реклама
УНН Lite
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 1642 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 6050 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 11064 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 30108 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 31538 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»

Затримано лейтенанта Нацгвардії, який допомагав ухилятися від служби, а потім “лікувався” на Мальдівах і у Катарі - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання лейтенанта Нацгвардії, який допомагав столичному посадовцю організувати схему ухилення від військової служби. Затриманий офіцер НГУ намагався втекти з України, але повернувся і був затриманий.

Затримано лейтенанта Нацгвардії, який допомагав ухилятися від служби, а потім “лікувався” на Мальдівах і у Катарі - Генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про затримання лейтенанта Національної гвардії України, який допомагав столичному посадовцю організувати та координувати схему ухилення від військової служби, передає УНН.

Стрімко розвивається історія із заступником голови однієї зі столичних райдержадміністрацій, який організував та координував схему ухилення від військової служби. У межах досудового розслідування встановлюємо інших причетних. Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з СБУ затримали співорганізатора схеми, лейтенанта Національної гвардії України 

- повідомив Кравченко.

Деталі

За словами Генпрокурора, з вересня 2024 по липень 2025 року учасники групи виготовляли повний пакет підробок: фальшиві печатки військових частин, фіктивні висновки ВЛК та свідоцтва про хвороби. Військовозобов’язаних зараховували до списків особового складу лише "на папері", а потім незаконно списували за станом здоров’я. Загалом послугами ділків скористалися щонайменше 190 осіб.

10 січня 2026 року, перед викриттям схеми, офіцер НГУ разом із дружиною виїхав з України. 6 лютого, вже після розголосу, він вирішив повернутися. Переходив пішки через пункт пропуску "Шегині". При собі мав лише мобільний телефон, який був завчасно і ретельно "вичищений".

Як з’ясувалося, причина виїзду — "лікування у зв’язку із хворобою" на 47 днів. Але географія вражає. У відпускному квитку офіційно зазначено локації лікування: місто Трускавець та Мальдівська Республіка. Перевірка закордонного паспорта показала, що за цей період офіцер встиг "полікуватися" ще й у Катарі. Жодних документів про реальне проходження лікування під час затримання не виявлено.

Нацгвардійцю повідомлено про підозру в організації та пособництві в ухиленні від несення обов’язків військової служби. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із заставою 4 326 400 гривень. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Нагадаємо

Співробітники Служби безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора викрили у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої був причетний перший заступник голови однієї з районних державних адміністрацій столиці. 

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Державний кордон України
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Мальдіви
Катар
Україна
Київ