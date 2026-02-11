Затримано лейтенанта Нацгвардії, який допомагав ухилятися від служби, а потім “лікувався” на Мальдівах і у Катарі - Генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про затримання лейтенанта Національної гвардії України, який допомагав столичному посадовцю організувати та координувати схему ухилення від військової служби, передає УНН.

Стрімко розвивається історія із заступником голови однієї зі столичних райдержадміністрацій, який організував та координував схему ухилення від військової служби. У межах досудового розслідування встановлюємо інших причетних. Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з СБУ затримали співорганізатора схеми, лейтенанта Національної гвардії України - повідомив Кравченко.

Деталі

За словами Генпрокурора, з вересня 2024 по липень 2025 року учасники групи виготовляли повний пакет підробок: фальшиві печатки військових частин, фіктивні висновки ВЛК та свідоцтва про хвороби. Військовозобов’язаних зараховували до списків особового складу лише "на папері", а потім незаконно списували за станом здоров’я. Загалом послугами ділків скористалися щонайменше 190 осіб.

10 січня 2026 року, перед викриттям схеми, офіцер НГУ разом із дружиною виїхав з України. 6 лютого, вже після розголосу, він вирішив повернутися. Переходив пішки через пункт пропуску "Шегині". При собі мав лише мобільний телефон, який був завчасно і ретельно "вичищений".

Як з’ясувалося, причина виїзду — "лікування у зв’язку із хворобою" на 47 днів. Але географія вражає. У відпускному квитку офіційно зазначено локації лікування: місто Трускавець та Мальдівська Республіка. Перевірка закордонного паспорта показала, що за цей період офіцер встиг "полікуватися" ще й у Катарі. Жодних документів про реальне проходження лікування під час затримання не виявлено.

Нацгвардійцю повідомлено про підозру в організації та пособництві в ухиленні від несення обов’язків військової служби. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із заставою 4 326 400 гривень. Працюємо далі - резюмував Кравченко.

Нагадаємо

Співробітники Служби безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора викрили у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої був причетний перший заступник голови однієї з районних державних адміністрацій столиці.