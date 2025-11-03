Мальдивы запретили курение всем, кто родился после 2007 года - BBC

Мальдивы ввели исторический запрет на курение, продажу и покупку табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Ограничение распространяется также на иностранных туристов, что делает страну первой в мире, которая фактически создает поколение, свободное от табака. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Министерство здравоохранения Мальдив объявило, что отныне употребление, продажа или покупка любых табачных изделий на территории страны станет незаконным для молодого поколения, независимо от гражданства.

В ведомстве пояснили, что этот шаг "отражает твердую приверженность правительства защите молодежи от вреда табака" и соответствует обязательствам государства в рамках Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.

Как отметил Ахмед Афаал, заместитель председателя Совета по контролю за табаком Мальдивской Республики, прошлогодний запрет на использование электронных сигарет стал "хорошим шагом на пути к поколению, которое не потребляет табак". По его словам, новый закон распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей.

ВОЗ приветствовала инициативу, подчеркнув, что Рамочная конвенция "дает глобальный ответ на глобальную проблему – эпидемию табакокурения". Мальдивское правительство ожидает, что запрет поможет сократить распространение курения среди молодежи, укрепить систему здравоохранения и создать пример для других стран, стремящихся ограничить табачную зависимость.

