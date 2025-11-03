Мальдивы запретили курение всем, кто родился после 2007 года - BBC

$42.080.01
Эксклюзив
16:38 • 1300 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 7578 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 12094 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 12743 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 20331 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 14796 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14251 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28130 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33002 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29674 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 1288 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 20320 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 17466 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 31500 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 41478 просмотра
Мальдивы запретили курение всем, кто родился после 2007 года - BBC

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Мальдивы ввели исторический запрет на курение, продажу и покупку табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2007 года, включая иностранных туристов. Это делает страну первой в мире, фактически создающей поколение, свободное от табака.

Мальдивы ввели исторический запрет на курение, продажу и покупку табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Ограничение распространяется также на иностранных туристов, что делает страну первой в мире, которая фактически создает поколение, свободное от табака. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Министерство здравоохранения Мальдив объявило, что отныне употребление, продажа или покупка любых табачных изделий на территории страны станет незаконным для молодого поколения, независимо от гражданства.

В ведомстве пояснили, что этот шаг "отражает твердую приверженность правительства защите молодежи от вреда табака" и соответствует обязательствам государства в рамках Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.

Всего 2,2% украинцев перестали употреблять электронные сигареты после запрета – результаты соцопроса

Как отметил Ахмед Афаал, заместитель председателя Совета по контролю за табаком Мальдивской Республики, прошлогодний запрет на использование электронных сигарет стал "хорошим шагом на пути к поколению, которое не потребляет табак". По его словам, новый закон распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей.

Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты – отчет Минздрава

ВОЗ приветствовала инициативу, подчеркнув, что Рамочная конвенция "дает глобальный ответ на глобальную проблему – эпидемию табакокурения". Мальдивское правительство ожидает, что запрет поможет сократить распространение курения среди молодежи, укрепить систему здравоохранения и создать пример для других стран, стремящихся ограничить табачную зависимость.

В Украине предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет: о чем идет речь

Степан Гафтко

