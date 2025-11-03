Мальдіви заборонили куріння всім, хто народився після 2007 року - ВВС

Мальдіви запровадили історичну заборону на куріння, продаж і купівлю тютюнових виробів для всіх, хто народився після 1 січня 2007 року. Обмеження поширюється також на іноземних туристів, що робить країну першою у світі, яка фактично створює покоління, вільне від тютюну. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Міністерство охорони здоров’я Мальдів оголосило, що відтепер уживання, продаж чи купівля будь-яких тютюнових виробів на території країни стане незаконним для молодого покоління, незалежно від громадянства.

У відомстві пояснили, що цей крок "відображає тверду відданість уряду захисту молоді від шкоди тютюну" та відповідає зобов’язанням держави в межах Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну.

Як зазначив Ахмед Афаал, заступник голови Ради з контролю за тютюном Мальдівської Республіки, минулорічна заборона на використання електронних сигарет стала "хорошим кроком на шляху до покоління, яке не споживає тютюн". За його словами, новий закон поширюється на всі види тютюну, а роздрібні продавці зобов’язані перевіряти вік покупців перед продажем.

ВООЗ привітала ініціативу, підкресливши, що Рамкова конвенція "надає глобальну відповідь на глобальну проблему – епідемію тютюнокуріння".Мальдівський уряд очікує, що заборона допоможе скоротити поширення куріння серед молоді, зміцнити систему охорони здоров’я та створити приклад для інших країн, які прагнуть обмежити тютюнову залежність.

