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Всього 2,2% українців перестали вживати електронні сигарети після заборони – результати соцопитування

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Близько 70% українців знають про заборону ароматизованих е-сигарет, але лише 2,2% відмовились від них. Виробники обходять закон, пропонуючи самозаміси, що потребує контролю та інформування.

Всього 2,2% українців перестали вживати електронні сигарети після заборони – результати соцопитування

Близько 70% користувачів ароматизованих електронних сигарет в Україні знають, що вони заборонені в Україні, проте лише 2,2% споживачів перестали їх вживати після заборони. Про це повідомили на пресконференції за результатами всеукраїнського опитування "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з куріння", яке проводилося соціологічною службою Центру Разумкова 2-20 квітня на замовлення громадської організації "Європейський вибір України", передає кореспондент УНН.

Деталі

Більшість респондентів починали споживання нікотиновмісних продуктів з сигарет. Разом з тим, ми відчуваємо занепокоєння щодо зростання споживання ароматизованих електронних сигарет, хоча їх продаж в Україні вже майже рік, як повністю заборонений. Проблема полягає у слабкому контролі обігу ароматизованих електронок, які наразі продаються абсолютно безконтрольно

– зазначив керівник громадської організації "Європейський вибір України" Тарас Клименко.

За його словами, виробники електронних сигарет знайшли спосіб обходити закон, пропонуючи споживачам так звані самозаміси, коли він купує набір компонентів і самостійно їх змішує разом.

Такі продукти взагалі можуть бути небезпечними, адже концентрацію шкідливих або навіть заборонених речовин неможливо проконтролювати. Потрібен кращий контроль обігу і просвітницька робота, щоб споживачі усвідомлювали ризики

- сказав Клименко.

Об’єм заправних контейнерів для електронних сигарет, відповідно до українського законодавства, не може перевищувати 10 мл, об’єм одноразових картриджів - 2 мл. Лише чверть опитаних споживачів використовують дозволені законодавством об’єми.

За даними опитування, якщо ароматизовані стіки будуть заборонені, окрім тютюнового смаку, менше ніж 9% користувачів цих продуктів відповіли, що припинять вживати тютюнові і нікотинові продукти, 17,6% споживачів спробують знайти ароматизовані заборонені стіки і 33,8% заявили, що перейдуть на легальні тютюнові смаки. 12,7% споживачів готові перейти на сигарети, а ще 8,3% ˗ на нелегальні ароматизовані електронні сигарети.

Зважаючи на те, що понад 65% ринку стіків складають саме стіки зі смаками, перехід значної частки споживачів цієї продукції в тіньовий сегмент (електронні сигарети або контрабандні стіки) у випадку заборони призведе до багатомільярдних втрат державного бюджету, негативних наслідків для економіки та зростання рівня нелегального ринку. Щодо твердження про припинення вживання тютюнових виробів у випадку такої заборони, то до нього треба ставитися з обережністю – на жаль, лише невелика частка курців дійсно кидають вживання тютюну та нікотину, навіть якщо мають такі наміри

– розповів Клименко.

Лише 18% респондентів вважають заборону ароматизаторів ефективним способом зниження рівня куріння. Тоді як більше двох третин (66%) погодились, що споживачі просто знайдуть обхідні шляхи, наприклад, купуючи ароматичні капсули для використання з нікотиновмісними продуктами. Серед респондентів, які регулярно використовують ароматизовану нікотиновмісну продукцію, понад 80% не вважають заборону ароматизаторів ефективним способом зниження рівня.

Суспільство очікує від державної політики не лише заборон, а й більш системної просвітницької роботи. Лише 16% опитаних вважають, що український уряд досягає прогресу у зменшенні кількості курців у країні. Досвід з електронними сигаретами довів, що заборони не завжди ефективні — потрібен також контроль обігу та інформування як молоді, так і дорослого населення

– пояснив Клименко.

Доповнення

Опитування методом face-to-face проводилося у всіх регіонах України серед 1507 респондентів від 18 років на територіях, що контролюються урядом України, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року.

Як кинути курити: 8 кроків до відмови від шкідливої звички 31.05.25, 13:00 • 3910 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоЗдоров'я
Україна
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