Як кинути курити: 8 кроків до відмови від шкідливої звички

Центр громадського здоров’я МОЗ поділився 8 кроками, щоб допомогти собі відмовитися від куріння, передає УНН.

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31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну. Центр громадського здоров’я щорічно підтримує ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і вкотре нагадує: безпечного куріння не існує.

Кинути курити може кожен, незалежно від стажу курця. Комусь це вдається з першого разу, іншим потрібно більше зусиль. Головне - не припиняти спроб, адже з кожною спробою ви наближаєтеся до повної відмови - зазначають в ЦГЗ.

Центр громадського здоров'я розповів про 8 кроків, які можуть допомогти кинути курити:

Крок 1. Призначте дату відмови

Виберіть день протягом найближчих двох тижнів - це допоможе налаштуватись і не відкладати рішення.

Крок 2. Повідомте близьким і друзям

Вас підтримуватимуть - це важливо. Також попросіть друзів і рідних, які курять, не створювати для вас спокус.

Крок 3. Визначте мотивацію

Запишіть причини, чому хочете кинути курити. Наприклад, напишіть: "Хочу могти підніматися по сходах без задишки", "За кожну некуплену пачку зекономлю мінімум 100 грн. За місяць назбирається 3000 та зможу купити собі нові кросівки/квитки на концерт/більше задонатити ЗСУ" тощо. Перечитуйте свої записи у важкі моменти.

Крок 4. Визначте ситуації, які провокують закурити

Проаналізуйте, коли ви найчастіше курите: через сильні емоції, у перервах в роботі чи в товаристві. Усвідомлення таких ситуацій допоможе краще уникати ризику закурити.

Крок 5. Підготуйтесь до сильного бажання закурити

Сильне бажання закурити триває лише кілька хвилин. Важливо мати план, як йому протистояти. Наприклад, якщо ви курите для задоволення чи відпочинку, придумайте альтернативне приємне заняття, наприклад перегляд відео і мемів; якщо курите, бо хочеться щось тримати в роті, візьміть зубочистку замість цигарки; якщо курінням знімаєте стрес — спробуйте дихальні вправи, займіть руки фіджет-іграшкою тощо.

Крок 6. Приберіть усе, що стосується куріння

Викиньте сигарети, сховайте запальнички та попільнички. Очистьте простір, виперіть речі, які пахнуть тютюном.

Крок 7. Винагороджуйте себе за досягнення

Даруйте собі приємності за те, що тримаєтесь: похід у кіно, нову книгу чи іншу винагороду.

Крок 8. Просіть про допомогу — це не соромно

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Окрім того, э мобільні додатки, консультації лікарів, психологів, групи підтримки. Звертатись по допомогу, щоб подолати залежність, - це нормально.

Ще один корисний інструмент, щоб кинути курити, - сайт "Я кидаю курити!", професійний державний ресурс для тих, хто хоче позбутись нікотинової залежності.

Також, щоб отримати підтримку в процесі відмови, можна звернутися до груп самодопомоги. Наприклад, у спільноті Анонімні Нікотинозалежні в Україні (НікА) допомога надходить безпосередньо від людей, які змогли побороти залежність від тютюну.