Как бросить курить: 8 шагов к отказу от вредной привычки

Центр общественного здоровья Минздрава поделился 8 шагами, чтобы помочь себе отказаться от курения, передает УНН.

Детали

31 мая отмечают Всемирный день без табака. Центр общественного здоровья ежегодно поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в очередной раз напоминает: безопасного курения не существует.

Бросить курить может каждый, независимо от стажа курильщика. Кому-то это удается с первого раза, другим нужно больше усилий. Главное - не прекращать попыток, ведь с каждой попыткой вы приближаетесь к полному отказу - отмечают в ЦОЗ.

Центр общественного здоровья рассказал о 8 шагах, которые могут помочь бросить курить:

Шаг 1. Назначьте дату отказа

Выберите день в течение ближайших двух недель - это поможет настроиться и не откладывать решение.

Шаг 2. Сообщите близким и друзьям

Вас будут поддерживать - это важно. Также попросите друзей и родных, которые курят, не создавать для вас соблазнов.

Шаг 3. Определите мотивацию

Запишите причины, почему хотите бросить курить. Например, напишите: "Хочу мочь подниматься по лестнице без одышки", "За каждую некупленную пачку сэкономлю минимум 100 грн. За месяц насобирается 3000 и смогу купить себе новые кроссовки/билеты на концерт/больше задонатить ВСУ" и тому подобное. Перечитывайте свои записи в трудные моменты.

Шаг 4. Определите ситуации, которые провоцируют закурить

Проанализируйте, когда вы чаще всего курите: из-за сильных эмоций, в перерывах в работе или в обществе. Осознание таких ситуаций поможет лучше избегать риска закурить.

Шаг 5. Подготовьтесь к сильному желанию закурить

Сильное желание закурить длится всего несколько минут. Важно иметь план, как ему противостоять. Например, если вы курите для удовольствия или отдыха, придумайте альтернативное приятное занятие, например просмотр видео и мемов; если курите, потому что хочется что-то держать во рту, возьмите зубочистку вместо сигареты; если курением снимаете стресс — попробуйте дыхательные упражнения, займите руки фиджет-игрушкой и тому подобное.

Шаг 6. Уберите все, что касается курения

Выбросьте сигареты, спрячьте зажигалки и пепельницы. Очистите пространство, постирайте вещи, которые пахнут табаком.

Шаг 7. Вознаграждайте себя за достижения

Дарите себе приятности за то, что держитесь: поход в кино, новую книгу или другую награду.

Шаг 8. Просите о помощи — это не стыдно

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Кроме того, есть мобильные приложения, консультации врачей, психологов, группы поддержки. Обращаться за помощью, чтобы преодолеть зависимость, - это нормально.

Еще один полезный инструмент, чтобы бросить курить, - сайт "Я бросаю курить!", профессиональный государственный ресурс для тех, кто хочет избавиться от никотиновой зависимости.

Также, чтобы получить поддержку в процессе отказа, можно обратиться в группы самопомощи. Например, в сообществе Анонимные Никотинозависимые в Украине (НикА) помощь поступает непосредственно от людей, которые смогли побороть зависимость от табака.