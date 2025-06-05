Всего 2,2% украинцев перестали употреблять электронные сигареты после запрета – результаты соцопроса

Около 70% пользователей ароматизированных электронных сигарет в Украине знают, что они запрещены в Украине, однако лишь 2,2% потребителей перестали их употреблять после запрета. Об этом сообщили на пресс-конференции по результатам всеукраинского опроса "Что думают украинцы об инициативах в сфере борьбы с курением", которое проводилось социологической службой Центра Разумкова 2-20 апреля по заказу общественной организации "Европейский выбор Украины", передает корреспондент УНН.

Детали

Большинство респондентов начинали потребление никотиносодержащих продуктов с сигарет. Вместе с тем, мы испытываем беспокойство относительно роста потребления ароматизированных электронных сигарет, хотя их продажа в Украине уже почти год, как полностью запрещена. Проблема заключается в слабом контроле оборота ароматизированных электронок, которые сейчас продаются абсолютно бесконтрольно – отметил руководитель общественной организации "Европейский выбор Украины" Тарас Клименко.

По его словам, производители электронных сигарет нашли способ обходить закон, предлагая потребителям так называемые самозамесы, когда он покупает набор компонентов и самостоятельно их смешивает вместе.

Такие продукты вообще могут быть опасными, ведь концентрацию вредных или даже запрещенных веществ невозможно проконтролировать. Нужен лучший контроль оборота и просветительская работа, чтобы потребители осознавали риски - сказал Клименко.

Объем заправочных контейнеров для электронных сигарет, в соответствии с украинским законодательством, не может превышать 10 мл, объем одноразовых картриджей - 2 мл. Лишь четверть опрошенных потребителей используют разрешенные законодательством объемы.

По данным опроса, если ароматизированные стики будут запрещены, кроме табачного вкуса, менее 9% пользователей этих продуктов ответили, что прекратят употреблять табачные и никотиновые продукты, 17,6% потребителей попробуют найти ароматизированные запрещенные стики и 33,8% заявили, что перейдут на легальные табачные вкусы. 12,7% потребителей готовы перейти на сигареты, а еще 8,3% ˗ на нелегальные ароматизированные электронные сигареты.

Учитывая то, что более 65% рынка стиков составляют именно стики со вкусами, переход значительной части потребителей этой продукции в теневой сегмент (электронные сигареты или контрабандные стики) в случае запрета приведет к многомиллиардным потерям государственного бюджета, негативным последствиям для экономики и росту уровня нелегального рынка. Что касается утверждения о прекращении употребления табачных изделий в случае такого запрета, то к нему надо относиться с осторожностью – к сожалению, лишь небольшая часть курильщиков действительно бросают употребление табака и никотина, даже если имеют такие намерения – рассказал Клименко.

Лишь 18% респондентов считают запрет ароматизаторов эффективным способом снижения уровня курения. Тогда как более двух третей (66%) согласились, что потребители просто найдут обходные пути, например, покупая ароматические капсулы для использования с никотиносодержащими продуктами. Среди респондентов, которые регулярно используют ароматизированную никотиносодержащую продукцию, более 80% не считают запрет ароматизаторов эффективным способом снижения уровня.

Общество ожидает от государственной политики не только запретов, но и более системной просветительской работы. Лишь 16% опрошенных считают, что украинское правительство достигает прогресса в уменьшении количества курильщиков в стране. Опыт с электронными сигаретами доказал, что запреты не всегда эффективны — нужен также контроль оборота и информирование как молодежи, так и взрослого населения – пояснил Клименко.

Дополнение

Опрос методом face-to-face проводился во всех регионах Украины среди 1507 респондентов от 18 лет на территориях, контролируемых правительством Украины, по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года.

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