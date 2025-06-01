Кожен п’ятий підліток в Україні курить електронні сигарети - звіт МОЗ

Поширеність куріння сигарет серед українських підлітків залишається стабільною за останні сім років – шкідливу звичку мають 12% школярів. При цьому майже кожен п’ятий (19,6%) вживає електронні сигарети. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України з посиланням на результати Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з 2005 року в Україні вдалося досягти значного прогресу у зниженості поширеності куріння серед підлітків. Якщо раніше цю шкідливу звичку мав кожен четвертий школяр (24%), то у 2017 ця кількість скоротилася до 9,2%.

Підлітки і діти дуже вразливі, водночас від них і їхнього здоров’я залежить майбутнє нашої країни. Нікотин негативно впливає на нервову, серцево-судинну систему та формує залежність, яка часто триває все життя. Тож наш обов’язок захистити дітей і підлітків, створивши для них безпечне і здорове середовище без тютюну. Йдеться не лише про заборону паління у публічних місцях, а й про агресивний маркетинг тютюнових і нікотиновмісних виробів. Впевнена, спільними зусиллями ми досягнемо поставленої мети - сказала директорка департаменту громадського здоровʼя МОЗ України Тетяна Скапа.

Попри те, що спеціалісти відзначають стабільний рівень поширеності куріння серед українських підлітків, опитування, проведене у 2023 році, показало, що до цього способу вживання тютюну вдаються 12,3% учнів.

Кожен п'ятий опитаний підліток (19,6%) зізнався, що використовує електронні сигарети. Цей показник дещо збільшився порівняно з 2017 роком (18,4%), коли ці дані збирали вперше.

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Автори дослідження відзначили, що близько половини підлітків-курців (47%) хочуть кинути курити. Водночас вони частіше за дорослих вживають альтернативні тютюнові та нікотинові вироби.

Опитування показало, що 6,9% підлітків використовують тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН), 5,1% – бездимний тютюн, а 2,9% – нікотинові паучі.

Попри позиціювання тютюнових та нікотинових виробів для дорослих, очевидною є тенденція таргетування молоді виробниками цих виробів. На жаль, маркетингові зусилля виробників мають ефект – все більше молоді залучаються до вживання тютюну та нікотину - йдеться у дописі.

Повідомляється, що очевидним негативним впливом на поширеність куріння є триваюча повномасштабна війна та гуманітарна криза, що створюють значні виклики у впровадженні політик охорони здоров’я.

Міжнародні дослідження свідчать про те, що будь-яка система нагрівання тютюну є небезпечною та не зменшує ризики від куріння. Відповідальність дорослих полягає у навчанні дітей відповідально ставитися до свого здоров’я (у тому числі ментального), це допоможе підліткам уникати яскравих пасток маркетингу тютюнової індустрії. Інакше, це призведе до незворотніх негативних змін здоров’я молодого покоління українців. Тому наша задача — навчити підлітка формувати критичне мислення щодо куріння - зауважив заступник Генерального директора Центру громадського здоровʼя Олександр Юрченко.

За даними МОЗ, у 2022–2023 роках Україна вже здійснила важливі кроки у сфері посилення антитютюнового законодавства та на шляху до євроінтеграції: запровадила нові графічні попередження, обмеження маркетингу тютюнових та нікотинових виробів, заборонила ароматичні добавки в сигаретах та продовжила підвищення акцизів.

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У Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що Україна досягла помітного прогресу в боротьбі з тютюнопалінням серед молоді. Але зростання популярності електронних пристроїв для вживання тютюну вимагає нових підходів. Системна профілактика, інформаційні кампанії та суворе дотримання законодавства залишаються ключовими факторами у збереженні досягнень і захисті здоров’я наступного покоління.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я наголошує, що твердження про безпечність тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) не мають наукового підтвердження. Попри відсутність довгострокових досліджень, вже відомо, що будь-яке нагрівання тютюну шкідливе.

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