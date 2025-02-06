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У МОЗ заявили, що реклама про "меншу шкоду" електронних сигарет – маніпуляція

Київ • УНН

 • 50658 перегляди

МОЗ заявляє про відсутність наукових доказів безпечності тютюнових виробів для електричного нагрівання. В Україні посилюють антитютюнове законодавство та вводять нові обмеження на продаж і рекламу.

Міністерство охорони здоров’я наголошує, що твердження про безпечність тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) не мають наукового підтвердження. Попри відсутність довгострокових досліджень, вже відомо, що будь-яке нагрівання тютюну шкідливе. Про це повідомляє МОЗ, передає УНН

Деталі

МОЗ підтримало рішення АМКУ щодо заборони реклами, яка створює хибне уявлення про безпечність тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН). Йдеться про неправдиві твердження, що вони нібито менш шкідливі, ніж сигарети. Підставою для розгляду стала скарга споживача, який не знайшов підтверджень таким заявам. Під час розслідування АМКУ взяв до уваги висновки МОЗ України та ВООЗ, які підтверджують: будь-яке вживання тютюну є небезпечним для здоров’я.

Заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зауважив, що з огляду на опитування КМІС 2024 року, 45% курців віком 18-29 років вживають ТВЕН, тоді як ще у 2023 році цей показник був на рівні 37%, найчастіше їх обирає молодь.

Новітні тютюнові вироби з’являються на ринку швидко, тоді як спеціалізовані дослідження щодо їх безпосереднього впливу на здоров’я потребують мінімум кількох років і ще не проводились у світі. Однак наявних даних, щодо шкоди тютюну та інших складових тютюнових виробів, достатньо для розуміння, що будь-яка система нагрівання тютюну небезпечна та не зменшує ризики від куріння. Такі рекламні обіцянки — це маніпуляція ціною здоров’я 

- сказав Кузін.

Він додав, що Україна продовжує посилювати антитютюнову політику, особливо щодо захисту дітей та молоді.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12091, який передбачає заборону ароматизованих ТВЕНів і нові медичні попередження на їхніх упаковках відповідно до норм ЄС.

Вже діють інші жорсткі обмеження

З 11 липня 2023 року запроваджено комплексне регулювання тютюнових виробів (Закон №1978), що базується на директиві ЄС 2014/40/ЄС. З 11 січня 2024 року пачки сигарет отримали оновлене маркування з медичними попередженнями, розробленими МОЗ.

З 11 липня 2024 року набули чинності нові заборони:

- Реклама електронних пристроїв для куріння заборонена.

- Продаж е-сигарет і рідин з ароматичними добавками припинено.

- Під забороною сигарети з перевищеним рівнем нікотину, смоли та вуглекислого газу, а також тютюн із ароматизаторами та тютюн для перорального вживання.

Контроль за дотриманням цих норм посилено – з квітня 2023 року Держпродспоживслужба може проводити перевірки, зокрема, на підставі звернень споживачів.

Нагадаємо

Вчені з Університетського коледжу Лондона виявили, що кожна сигарета забирає 20 хвилин життя, а курці в середньому втрачають 10 років життя.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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