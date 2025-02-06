В Минздраве заявили, что реклама о "меньшем вреде" электронных сигарет - манипуляция

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Минздрав заявляет об отсутствии научных доказательств безопасности табачных изделий для электрического нагрева. В Украине ужесточают антитабачное законодательство и вводят новые ограничения на продажу и рекламу.

Министерство здравоохранения отмечает, что утверждения о безопасности табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) не имеют научного подтверждения. Несмотря на отсутствие долгосрочных исследований, уже известно, что любой нагрев табака вреден. Об этом сообщает Минздрав, передает УНН

Детали

Минздрав поддержал решение АМКУ о запрете рекламы, которая создает ложное представление о безопасности табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН). Речь идет о ложных утверждениях, что они якобы менее вредны, чем сигареты. Основанием для разбирательства стала жалоба потребителя, который не нашел подтверждений таким заявлениям. В ходе расследования АМКУ принял во внимание выводы Минздрава Украины и ВОЗ, которые подтверждают: любое употребление табака опасно для здоровья.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что, учитывая опрос КМИС 2024 года, 45% курильщиков в возрасте 18-29 лет употребляют ТИЭН, тогда как еще в 2023 году этот показатель был на уровне 37%, чаще всего их выбирает молодежь.

Новейшие табачные изделия появляются на рынке быстро, тогда как специализированные исследования по их непосредственному влиянию на здоровье требуют минимум нескольких лет и еще не проводились в мире. Однако имеющихся данных о вреде табака и других составляющих табачных изделий, достаточно для понимания, что любая система нагрева табака опасна и не уменьшает риски от курения. Такие рекламные обещания - это манипуляция ценой здоровья 

- сказал Кузин.

Он добавил, что Украина продолжает усиливать антитабачную политику, особенно по защите детей и молодежи.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12091, который предусматривает запрет ароматизированных ТИЭНов и новые медицинские предупреждения на их упаковках в соответствии с нормами ЕС.

Уже действуют другие жесткие ограничения

С 11 июля 2023 года введено комплексное регулирование табачных изделий (Закон №1978), основанный на директиве ЕС 2014/40/ЕС. С 11 января 2024 года пачки сигарет получили обновленную маркировку с медицинскими предупреждениями, разработанными Минздравом.

С 11 июля 2024 года вступили в силу новые запреты:

- Реклама электронных устройств для курения запрещена.

- Продажа е-сигарет и жидкостей с ароматическими добавками прекращена.

- Под запретом сигареты с превышенным уровнем никотина, смолы и углекислого газа, а также табак с ароматизаторами и табак для перорального употребления.

Контроль за соблюдением этих норм усилен - с апреля 2023 года Госпродпотребслужба может проводить проверки, в частности, на основании обращений потребителей.

Напомним

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что каждая сигарета отнимает 20 минут жизни, а курильщики в среднем теряют 10 лет жизни.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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