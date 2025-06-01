Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты – отчет Минздрава

Распространенность курения сигарет среди украинских подростков остается стабильной за последние семь лет – вредную привычку имеют 12% школьников. При этом почти каждый пятый (19,6%) употребляет электронные сигареты. Об этом информирует Министерство здравоохранения (МЗ) Украины со ссылкой на результаты Глобального опроса молодежи по табаку (GYTS), передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 2005 года в Украине удалось достичь значительного прогресса в снижении распространенности курения среди подростков. Если раньше эту вредную привычку имел каждый четвертый школьник (24%), то в 2017 году это количество сократилось до 9,2%.

Подростки и дети очень уязвимы, в то же время от них и их здоровья зависит будущее нашей страны. Никотин негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую систему и формирует зависимость, которая часто длится всю жизнь. Поэтому наша обязанность защитить детей и подростков, создав для них безопасную и здоровую среду без табака. Речь идет не только о запрете курения в публичных местах, но и об агрессивном маркетинге табачных и никотиносодержащих изделий. Уверена, общими усилиями мы достигнем поставленной цели - сказала директор департамента общественного здоровья Минздрава Украины Татьяна Скапа.

Несмотря на то, что специалисты отмечают стабильный уровень распространенности курения среди украинских подростков, опрос, проведенный в 2023 году, показал, что к этому способу употребления табака прибегают 12,3% учащихся.

Каждый пятый опрошенный подросток (19,6%) признался, что использует электронные сигареты. Этот показатель несколько увеличился по сравнению с 2017 годом (18,4%), когда эти данные собирали впервые.

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Авторы исследования отметили, что около половины подростков-курильщиков (47%) хотят бросить курить. В то же время они чаще взрослых употребляют альтернативные табачные и никотиновые изделия.

Опрос показал, что 6,9% подростков используют табачные изделия для нагрева (ТВЭН), 5,1% – бездымный табак, а 2,9% – никотиновые паучи.

Несмотря на позиционирование табачных и никотиновых изделий для взрослых, очевидна тенденция таргетирования молодежи производителями этих изделий. К сожалению, маркетинговые усилия производителей имеют эффект – все больше молодежи вовлекаются в употребление табака и никотина - говорится в заметке.

Сообщается, что очевидным негативным влиянием на распространенность курения является продолжающаяся полномасштабная война и гуманитарный кризис, создающие значительные вызовы во внедрении политик здравоохранения.

Международные исследования свидетельствуют о том, что любая система нагрева табака опасна и не уменьшает риски от курения. Ответственность взрослых заключается в обучении детей ответственно относиться к своему здоровью (в том числе ментальному), это поможет подросткам избегать ярких ловушек маркетинга табачной индустрии. Иначе, это приведет к необратимым негативным изменениям здоровья молодого поколения украинцев. Поэтому наша задача — научить подростка формировать критическое мышление относительно курения - отметил заместитель Генерального директора Центра общественного здоровья Александр Юрченко.

По данным Минздрава, в 2022–2023 годах Украина уже предприняла важные шаги в сфере усиления антитабачного законодательства и на пути к евроинтеграции: ввела новые графические предупреждения, ограничения маркетинга табачных и никотиновых изделий, запретила ароматические добавки в сигаретах и продолжила повышение акцизов.

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В Министерстве здравоохранения проинформировали, что Украина достигла заметного прогресса в борьбе с табакокурением среди молодежи. Но рост популярности электронных устройств для употребления табака требует новых подходов. Системная профилактика, информационные кампании и строгое соблюдение законодательства остаются ключевыми факторами в сохранении достижений и защите здоровья следующего поколения.

Напомним

Министерство здравоохранения подчеркивает, что утверждения о безопасности табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) не имеют научного подтверждения. Несмотря на отсутствие долгосрочных исследований, уже известно, что любой нагрев табака вреден.

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