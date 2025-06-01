Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты – отчет Минздрава

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом
31 мая, 16:00 • 34793 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 61059 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 72368 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 80592 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 116205 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 140916 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 129146 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 109440 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 280957 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 191844 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.8м/с
77%
750мм
Популярные новости

The Guardian назвало возможную причину, почему Германия не готова дать Украине Taurus

31 мая, 14:13 • 50118 просмотра

В приложении Резерв+ добавились два сервиса

31 мая, 15:12 • 18892 просмотра

Китай раскритиковал Макрона за сравнение Украины и Тайваня: это двойные стандарты

31 мая, 15:43 • 29973 просмотра

Оккупанты ударили КАБами по Запорожской области: есть раненая, горят дома

31 мая, 16:52 • 7674 просмотра

В Германии самолет, который пилотировала 71-летняя женщина, упал на дом, есть жертвы

31 мая, 17:34 • 4408 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 152855 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 173674 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 181852 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 280957 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 191844 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Линдси Грэм

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Курская область

Реклама
УНН Lite

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 34793 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 71971 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 106085 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 91546 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 164104 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Мираж 2000

Хранитель

Truth Social

Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты – отчет Минздрава

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В Украине распространенность курения среди подростков стабильна, но каждый пятый использует электронные сигареты. Минздрав отмечает важность защиты детей от табачной зависимости.

Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты – отчет Минздрава

Распространенность курения сигарет среди украинских подростков остается стабильной за последние семь лет – вредную привычку имеют 12% школьников. При этом почти каждый пятый (19,6%) употребляет электронные сигареты. Об этом информирует Министерство здравоохранения (МЗ) Украины со ссылкой на результаты Глобального опроса молодежи по табаку (GYTS), передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 2005 года в Украине удалось достичь значительного прогресса в снижении распространенности курения среди подростков. Если раньше эту вредную привычку имел каждый четвертый школьник (24%), то в 2017 году это количество сократилось до 9,2%.

Подростки и дети очень уязвимы, в то же время от них и их здоровья зависит будущее нашей страны. Никотин негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую систему и формирует зависимость, которая часто длится всю жизнь. Поэтому наша обязанность защитить детей и подростков, создав для них безопасную и здоровую среду без табака. Речь идет не только о запрете курения в публичных местах, но и об агрессивном маркетинге табачных и никотиносодержащих изделий. Уверена, общими усилиями мы достигнем поставленной цели

- сказала директор департамента общественного здоровья Минздрава Украины Татьяна Скапа.

Несмотря на то, что специалисты отмечают стабильный уровень распространенности курения среди украинских подростков, опрос, проведенный в 2023 году, показал, что к этому способу употребления табака прибегают 12,3% учащихся.

Каждый пятый опрошенный подросток (19,6%) признался, что использует электронные сигареты. Этот показатель несколько увеличился по сравнению с 2017 годом (18,4%), когда эти данные собирали впервые.

Новое исследование: каждая сигарета отнимает 20 минут жизни30.12.24, 10:34 • 22941 просмотр

Авторы исследования отметили, что около половины подростков-курильщиков (47%) хотят бросить курить. В то же время они чаще взрослых употребляют альтернативные табачные и никотиновые изделия. 

Опрос показал, что 6,9% подростков используют табачные изделия для нагрева (ТВЭН), 5,1% – бездымный табак, а 2,9% – никотиновые паучи.

Несмотря на позиционирование табачных и никотиновых изделий для взрослых, очевидна тенденция таргетирования молодежи производителями этих изделий. К сожалению, маркетинговые усилия производителей имеют эффект – все больше молодежи вовлекаются в употребление табака и никотина

- говорится в заметке.

Сообщается, что очевидным негативным влиянием на распространенность курения является продолжающаяся полномасштабная война и гуманитарный кризис, создающие значительные вызовы во внедрении политик здравоохранения. 

Международные исследования свидетельствуют о том, что любая система нагрева табака опасна и не уменьшает риски от курения. Ответственность взрослых заключается в обучении детей ответственно относиться к своему здоровью (в том числе ментальному), это поможет подросткам избегать ярких ловушек маркетинга табачной индустрии. Иначе, это приведет к необратимым негативным изменениям здоровья молодого поколения украинцев. Поэтому наша задача — научить подростка формировать критическое мышление относительно курения

- отметил заместитель Генерального директора Центра общественного здоровья Александр Юрченко.

По данным Минздрава, в 2022–2023 годах Украина уже предприняла важные шаги в сфере усиления антитабачного законодательства и на пути к евроинтеграции: ввела новые графические предупреждения, ограничения маркетинга табачных и никотиновых изделий, запретила ароматические добавки в сигаретах и продолжила повышение акцизов.

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения31.05.25, 08:00 • 80503 просмотра

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что Украина достигла заметного прогресса в борьбе с табакокурением среди молодежи. Но рост популярности электронных устройств для употребления табака требует новых подходов. Системная профилактика, информационные кампании и строгое соблюдение законодательства остаются ключевыми факторами в сохранении достижений и защите здоровья следующего поколения.

Напомним

Министерство здравоохранения подчеркивает, что утверждения о безопасности табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) не имеют научного подтверждения. Несмотря на отсутствие долгосрочных исследований, уже известно, что любой нагрев табака вреден. 

Как бросить курить: 8 шагов к отказу от вредной привычки31.05.25, 12:00 • 3134 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоЗдоровье
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9