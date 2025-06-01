Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты – отчет Минздрава
Киев • УНН
В Украине распространенность курения среди подростков стабильна, но каждый пятый использует электронные сигареты. Минздрав отмечает важность защиты детей от табачной зависимости.
Распространенность курения сигарет среди украинских подростков остается стабильной за последние семь лет – вредную привычку имеют 12% школьников. При этом почти каждый пятый (19,6%) употребляет электронные сигареты. Об этом информирует Министерство здравоохранения (МЗ) Украины со ссылкой на результаты Глобального опроса молодежи по табаку (GYTS), передает УНН.
Детали
Отмечается, что с 2005 года в Украине удалось достичь значительного прогресса в снижении распространенности курения среди подростков. Если раньше эту вредную привычку имел каждый четвертый школьник (24%), то в 2017 году это количество сократилось до 9,2%.
Подростки и дети очень уязвимы, в то же время от них и их здоровья зависит будущее нашей страны. Никотин негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую систему и формирует зависимость, которая часто длится всю жизнь. Поэтому наша обязанность защитить детей и подростков, создав для них безопасную и здоровую среду без табака. Речь идет не только о запрете курения в публичных местах, но и об агрессивном маркетинге табачных и никотиносодержащих изделий. Уверена, общими усилиями мы достигнем поставленной цели
Несмотря на то, что специалисты отмечают стабильный уровень распространенности курения среди украинских подростков, опрос, проведенный в 2023 году, показал, что к этому способу употребления табака прибегают 12,3% учащихся.
Каждый пятый опрошенный подросток (19,6%) признался, что использует электронные сигареты. Этот показатель несколько увеличился по сравнению с 2017 годом (18,4%), когда эти данные собирали впервые.
Новое исследование: каждая сигарета отнимает 20 минут жизни30.12.24, 10:34 • 22941 просмотр
Авторы исследования отметили, что около половины подростков-курильщиков (47%) хотят бросить курить. В то же время они чаще взрослых употребляют альтернативные табачные и никотиновые изделия.
Опрос показал, что 6,9% подростков используют табачные изделия для нагрева (ТВЭН), 5,1% – бездымный табак, а 2,9% – никотиновые паучи.
Несмотря на позиционирование табачных и никотиновых изделий для взрослых, очевидна тенденция таргетирования молодежи производителями этих изделий. К сожалению, маркетинговые усилия производителей имеют эффект – все больше молодежи вовлекаются в употребление табака и никотина
Сообщается, что очевидным негативным влиянием на распространенность курения является продолжающаяся полномасштабная война и гуманитарный кризис, создающие значительные вызовы во внедрении политик здравоохранения.
Международные исследования свидетельствуют о том, что любая система нагрева табака опасна и не уменьшает риски от курения. Ответственность взрослых заключается в обучении детей ответственно относиться к своему здоровью (в том числе ментальному), это поможет подросткам избегать ярких ловушек маркетинга табачной индустрии. Иначе, это приведет к необратимым негативным изменениям здоровья молодого поколения украинцев. Поэтому наша задача — научить подростка формировать критическое мышление относительно курения
По данным Минздрава, в 2022–2023 годах Украина уже предприняла важные шаги в сфере усиления антитабачного законодательства и на пути к евроинтеграции: ввела новые графические предупреждения, ограничения маркетинга табачных и никотиновых изделий, запретила ароматические добавки в сигаретах и продолжила повышение акцизов.
Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения31.05.25, 08:00 • 80503 просмотра
В Министерстве здравоохранения проинформировали, что Украина достигла заметного прогресса в борьбе с табакокурением среди молодежи. Но рост популярности электронных устройств для употребления табака требует новых подходов. Системная профилактика, информационные кампании и строгое соблюдение законодательства остаются ключевыми факторами в сохранении достижений и защите здоровья следующего поколения.
Напомним
Министерство здравоохранения подчеркивает, что утверждения о безопасности табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) не имеют научного подтверждения. Несмотря на отсутствие долгосрочных исследований, уже известно, что любой нагрев табака вреден.
Как бросить курить: 8 шагов к отказу от вредной привычки31.05.25, 12:00 • 3134 просмотра