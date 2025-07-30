В Україні пропонують повністю заборонити продаж електронних сигарет: про що йдеться
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13548, що пропонує заборонити виробництво, імпорт та обіг електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин до них. Документ також передбачає відповідальність за порушення нових норм, включаючи штрафні санкції.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо заборони на електронні сигарети, заправні контейнери та рідини до них. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Деталі
Низка нардепів зареєструвала відповідний законопроєкт №13548 від 28 липня щодо запровадження заборони на виробництво, імпорт та введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах в Україні.
Законопроєктом пропонується також заборонити будь-яку форму державної підтримки в цій сфері, встановити відповідальність за порушення нових норм, у тому числі штрафні санкції.
У поясненні необхідності ухвалення цього законопроєкту зазначається, що, за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, понад 70% щоденних курців віком 18-29 років користуються електронними виробами для куріння: 37% респондентів вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, а 36% - електронні сигарети.
Серед підлітків 13-15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% є теперішніми споживачами. Половина опитаних підлітків віком 15-16 років мали досвід куріння електронних сигарет, а кожен п’ятий (19%) вживав їх упродовж останніх 30 днів.
Електронні сигарети - це пристрої, що створюють аерозоль через нагрівання рідини. Ці рідини можуть містити нікотин (встановлено випадки, що "безнікотинові" вироби теж містили нікотин), а також інші хімічні речовини. Основні інгредієнти рідин - пропіленгліколь та гліцерин - забезпечують смакові властивості й інтенсивне випаровування, але дослідження свідчать про їхню токсичність. Токоферол (вітамін Е) може викликати подразнення при вдиханні, а ацетальдегід і формальдегід є канцерогенами.
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У пояснювальній записці зазначається, що попри те, що електронні сигарети є відносно новим продуктом, уже існують беззаперечні докази, що їхнє використання становить серйозний ризик для здоров’я. Відзначено кілька захворювань, пов’язаних із вживанням електронних сигарет, зокрема:
- EVALI (пошкодження легень, спричинене вейпінгом). У 2019 році в США зафіксовано спалах захворювання легень, пов’язаного зі вживанням електронних сигарет, зокрема з використанням ацетату вітаміну Е. Було зареєстровано близько 3000 випадків, з яких майже 70 закінчилися летально. 15% пацієнтів були молодшими за 18 років. Симптоми включали задишку, кашель, біль у грудях, лихоманку, діарею, блювоту, тахікардію;
- облітеруючий бронхіоліт - захворювання, що вражає дрібні дихальні шляхи, часто виникає внаслідок впливу діацетилу. Ця речовина використовується для надання аромату рідинам для електронних сигарет, а раніше її застосовували у виробництві попкорну, що й дало захворюванню другу назву «попкорнові легені»;
- ліпоїдна пневмонія - захворювання, що розвивається через потрапляння в легені жирних речовин, зокрема олій, що містяться в рідинах для електронних сигарет. Це викликає запальну реакцію в легенях.
Окрім того, автори законопроєкту наголошують, що в Україні заборонено продаж електронних сигарет неповнолітнім, але контроль слабкий, і молодь легко отримує доступ.
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Доповнення
З 11 липня 2023 року в Україні набула чинності заборона реклами тютюнових виробів, продаж ароматизованих сигарет та введено відповідальність за куріння електронних цигарок в громадських місцях.