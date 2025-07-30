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В Украине предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13548, предлагающий запретить производство, импорт и оборот электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей к ним. Документ также предусматривает ответственность за нарушение новых норм, включая штрафные санкции.

В Украине предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет: о чем идет речь

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей к ним. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Ряд нардепов зарегистрировал соответствующий законопроект №13548 от 28 июля о введении запрета на производство, импорт и введение в оборот электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах в Украине.

Законопроектом предлагается также запретить любую форму государственной поддержки в этой сфере, установить ответственность за нарушение новых норм, в том числе штрафные санкции.

В пояснении необходимости принятия этого законопроекта отмечается, что, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, более 70% ежедневных курильщиков в возрасте 18-29 лет пользуются электронными изделиями для курения: 37% респондентов употребляют табачные изделия для электрического нагревания, а 36% - электронные сигареты.

Среди подростков 13-15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, а около 20% являются нынешними потребителями. Половина опрошенных подростков в возрасте 15-16 лет имели опыт курения электронных сигарет, а каждый пятый (19%) употреблял их в течение последних 30 дней.

Электронные сигареты - это устройства, создающие аэрозоль путем нагревания жидкости. Эти жидкости могут содержать никотин (установлены случаи, что "безникотиновые" изделия тоже содержали никотин), а также другие химические вещества. Основные ингредиенты жидкостей - пропиленгликоль и глицерин - обеспечивают вкусовые свойства и интенсивное испарение, но исследования свидетельствуют об их токсичности. Токоферол (витамин Е) может вызывать раздражение при вдыхании, а ацетальдегид и формальдегид являются канцерогенами.

Всего 2,2% украинцев перестали употреблять электронные сигареты после запрета – результаты соцопроса05.06.25, 13:15 • 2071 просмотр

В пояснительной записке отмечается, что несмотря на то, что электронные сигареты являются относительно новым продуктом, уже существуют неоспоримые доказательства, что их использование представляет серьезный риск для здоровья. Отмечено несколько заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, в частности:

  • EVALI (повреждение легких, вызванное вейпингом). В 2019 году в США зафиксирована вспышка заболевания легких, связанного с употреблением электронных сигарет, в частности с использованием ацетата витамина Е. Было зарегистрировано около 3000 случаев, из которых почти 70 закончились летально. 15% пациентов были моложе 18 лет. Симптомы включали одышку, кашель, боль в груди, лихорадку, диарею, рвоту, тахикардию;
    • облитерирующий бронхиолит - заболевание, поражающее мелкие дыхательные пути, часто возникает вследствие воздействия диацетила. Это вещество используется для придания аромата жидкостям для электронных сигарет, а ранее его применяли в производстве попкорна, что и дало заболеванию второе название «попкорновые легкие»;
      • липоидная пневмония - заболевание, развивающееся из-за попадания в легкие жирных веществ, в частности масел, содержащихся в жидкостях для электронных сигарет. Это вызывает воспалительную реакцию в легких.

        Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что в Украине запрещена продажа электронных сигарет несовершеннолетним, но контроль слабый, и молодежь легко получает доступ.

        Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты – отчет Минздрава01.06.25, 02:53 • 4026 просмотров

        Дополнение

        С 11 июля 2023 года в Украине вступил в силу запрет рекламы табачных изделий, продажа ароматизированных сигарет и введена ответственность за курение электронных сигарет в общественных местах.

        Анна Мурашко

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