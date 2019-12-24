США можуть скоротити чисельність військового контингенту в Африці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Глава Пентагону Марк Еспер розглядає можливість скорочення чисельності американських військ, розміщених в ряді країн на заході Африки, і навіть повного виведення їх з даного регіону. Про це у вівторок повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела, зазначає УНН.
За її даними, відповідне рішення може бути прийнято “в рамках плану оборонного відомства США по передислокації своїх військ по всьому світу”. Зокрема, дискусії, які відбуваються в Пентагоні, стосуються можливого виходу американських військовослужбовців з баз в Нігері і Чаді. Крім того, у Вашингтоні обговорюється варіант “припинення надання допомоги Франції в боротьбі з бойовиками в Малі і Буркіна-Фасо”.
Як зазначила газета, Пентагон готовий піти на подібні кроки, оскільки віддає “більший пріоритет стримування так званих великих держав — Росії і Китаю, ніж боротьбі з терористичними угрупованнями”. Очікується, що ясність з цього питання настане в січні. При цьому, як стверджує видання, ініціатива військового відомства США “не буде схвалена американськими конгресменами і викличе критику з боку союзників, в тому числі Франції”.
Газета вказує, що спочатку США розмістили свої війська в західній Африці з метою надання допомоги країнам регіону в боротьбі з терористичними угрупованнями “Аль-Каїда” і “Боко Харам”. Однак, оскільки загроза здійснення терактів з боку цих угруповань безпосередньо в США низька, як пише The New York Times, американська влада вважає за доцільне зменшити свою військову присутність в регіоні.
У той же час видання звертає увагу на те, що в разі прийняття такого рішення “утворений вакуум в Африці можуть заповнити інші великі держави”. Крім того, воно може привести до зростання дестабілізації на континенті, що викличе “збільшення потоку біженців в Європу”.
За інформацією газети, в даний час в Африці дислоковано близько 6,5 тисяч американських військовослужбовців. Значна частина з них знаходиться в Джібуті, Сомалі і Нігері.
The New York Times зазначає, що в рамках стратегії скорочення присутності військ США за кордоном Вашингтон також має намір знизити чисельність своїх військових в Іраку і Афганістані. Тим самим адміністрація президента Дональда Трампа планує виконати свою передвиборчу обіцянку.
Варто нагадати, що восени Трамп назвав відправку військ на Близький Схід найгіршим рішенням влади США.