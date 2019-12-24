США можуть скоротити чисельність військового контингенту в Африці - ЗМІ

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Глава Пентагону Марк Еспер розглядає можливість скорочення чисельності американських військ, розміщених в ряді країн на заході Африки, і навіть повного виведення їх з даного регіону. Про це у вівторок повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела, зазначає УНН.