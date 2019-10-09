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Трамп назвав відправку військ на Близький Схід найгіршим рішенням влади США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рішення про відправку американських військ на Близький Схід було найгіршим рішенням за всю історію країни, написав президент Дональд Трамп на своїй сторінці в мережі Twitter. За словами Трампа, США не слід було приходити на Близький Схід, передає УНН.

Трамп назвав відправку військ на Близький Схід найгіршим рішенням влади США

“Сполучені Штати витратили 8 трлн доларів на ведення військових дій і поліцейську діяльність на Близькому Сході. Тисячі наших відмінних солдатів загинули або отримали поранення. Мільйони людей загинули на стороні”, — написав Трамп, нагадавши, що приводом для вторгнення американських військ до Іраку стали спростовані пізніше повідомлення про розробку там зброї масового знищення.

Трамп також зазначив, що бойові дії між різними угрупованнями тривали на Близькому Сході “сотні років” і США не потрібно було втручатися.

“Тепер ми повільно і обережно повертаємо наших прекрасних солдатів і військову техніку додому”, — зазначив Трамп. “Ці дурні нескінченні війни для нас закінчені!”, — додав президент США.

США вступили в боротьбу проти “Ісламської держави” в Сирії в 2014 році, відповідне рішення прийняв попередник Трампа Барак Обама. У сусідній Ірак американські війська вторглися в 2003 році з метою повалення влади Саддама Хусейна.

Вторгнення військ США у Ірак, 2003 рік:

У жовтні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про готовність самостійно почати військову операцію на північному сході Сирії, де зосереджені сили курдських “Загонів народної самооборони”, яких Анкара вважає терористами. США, які розцінюють курдів як союзників у боротьбі з терористичною організацією “Ісламська держава”, не підтримали заплановану операцію і відмовилися в ній брати участь.

....IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Як передавав УНН, Туреччина офіційно оголосила про початок військових дій у Сирії.

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