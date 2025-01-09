Федоров про атаку рф по Запоріжжю: 30 людей знаходяться під наглядом лікарів
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки по Запоріжжю 60 людей госпіталізовано, з них 10 у важкому стані. Ще 30 осіб перебувають під наглядом лікарів, одна 13-річна дитина отримала допомогу та відпущена додому.
Через російську атаку по Запоріжжю 30 людей знаходяться під наглядом лікарів з можливістю госпіталізації, якщо їх стан погіршиться. 13-річній дитині була надана медична допомога і її відпустили додому. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
На сьогодні на ранок 60 мешканців госпіталізовано в лікарні, всім іншим надана медична допомога й вони змогли повернутися додому. Ще 30 пацієнтів знаходяться під наглядом лікарів з можливістю госпіталізації, якщо їх стан погіршиться
За його словами, серед 60 госпіталізованих 10 людей знаходяться в тяжкому стані.
"Постраждала одна дитина 13 років, їй була надана медична допомога і її відпустили додому", - додав Федоров.
Доповнення
8 січня російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
Федоров повідомляв, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинуло 13 людей, поранено 113 осіб, з них 10 у важкому стані.
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