Атака рф по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 113
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинуло 13 людей, поранено 113 осіб, з них 10 у важкому стані. Серед постраждалих є 13-річна дитина, 59 людей госпіталізовано.
Станом на ранок 9 січня кількість поранених у Запоріжжі внаслідок атаки росії зросла до понад сотні людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
13 загиблих, 109 поранених - такі наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
Проте вже о 07:30 очільник ОВА уточнив, що поранених унаслідок учорашньої атаки - 113.
113 поранених, 10 з них у важкому стані - такі наслідки вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя. Ворог ударив ФАБами по середмістю Запоріжжя. Тринадцять людей загинуло
Серед 113 постраждалих, яким надали медичну допомогу, - 13-річна дитина. Шпиталізували 59 людей, з них 10 - у важкому стані.
Рятувальні роботи в місті завершили ввечері 8 січня.
Сьогодні в Запоріжжі - день жалоби.
Нагадаємо
08 січня російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.