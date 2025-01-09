Атака рф по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 113

Станом на ранок 9 січня кількість поранених у Запоріжжі внаслідок атаки росії зросла до понад сотні людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, передає УНН.

Проте вже о 07:30 очільник ОВА уточнив, що поранених унаслідок учорашньої атаки - 113.

113 поранених, 10 з них у важкому стані - такі наслідки вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя. Ворог ударив ФАБами по середмістю Запоріжжя. Тринадцять людей загинуло