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Атака рф по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 113

Київ • УНН

 • 24032 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинуло 13 людей, поранено 113 осіб, з них 10 у важкому стані. Серед постраждалих є 13-річна дитина, 59 людей госпіталізовано.

Станом на ранок 9 січня кількість поранених у Запоріжжі внаслідок атаки росії зросла до понад сотні людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, передає УНН.

13 загиблих, 109 поранених - такі наслідки ворожої атаки по Запоріжжю

- написав Іван Федоров о сьомій ранку.

Проте вже о 07:30 очільник ОВА уточнив, що поранених унаслідок учорашньої атаки - 113.  

113 поранених, 10 з них у важкому стані - такі наслідки вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя. Ворог ударив ФАБами по середмістю Запоріжжя. Тринадцять людей загинуло

- написав він.

Серед 113 постраждалих, яким надали медичну допомогу, - 13-річна дитина. Шпиталізували 59 людей, з них 10 - у важкому стані. 

Рятувальні роботи в місті завершили ввечері 8 січня.

Сьогодні в Запоріжжі - день жалоби.

Нагадаємо

08 січня російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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