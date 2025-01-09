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Атака рф по Запорожью 8 января: 13 человек погибли, количество раненых возросло до 113

Атака рф по Запорожью 8 января: 13 человек погибли, количество раненых возросло до 113

Киев  •  УНН

 • 2719 просмотра

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В результате российской атаки на Запорожье погибли 13 человек, ранены 113 человек, из них 10 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 13-летний ребенок, 59 человек госпитализированы.

По состоянию на утро 9 января количество раненых в Запорожье в результате атаки россии возросло до более сотни человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, передает УНН.

13 погибших, 109 раненых - таковы последствия вражеской атаки по Запорожью

- написал Иван Федоров в семь утра.

Однако уже в 07:30 глава ОВА уточнил, что раненых в результате вчерашней атаки - 113.  

113 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии - таковы последствия вчерашней атаки россиян на Запорожье. Враг ударил ФАБами по центру Запорожья. Тринадцать человек погибли

- написал он.

Среди 113 пострадавших, которым оказали медицинскую помощь, - 13-летний ребенок. Госпитализировали 59 человек, из них 10 - в тяжелом состоянии. 

Спасательные работы в городе завершили вечером 8 января. Сегодня в Запорожье - день траура.

Напомним,

08 января российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье