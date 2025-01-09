Федоров об атаке рф по Запорожью: 30 человек находятся под наблюдением врачей
Киев • УНН
В результате российской атаки по Запорожью 60 человек госпитализированы, из них 10 в тяжелом состоянии. Еще 30 человек находятся под наблюдением врачей, один 13-летний ребенок получил помощь и отпущен домой.
Из-за российской атаки по Запорожью 30 человек находятся под наблюдением врачей с возможностью госпитализации, если их состояние ухудшится. 13-летнему ребенку была оказана медицинская помощь и его отпустили домой. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
На сегодня на утро 60 жителей госпитализированы в больницы, всем остальным оказана медицинская помощь и они смогли вернуться домой. Еще 30 пациентов находятся под наблюдением врачей с возможностью госпитализации, если их состояние ухудшится
По его словам, среди 60 госпитализированных 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
«Пострадал один ребенок 13 лет, ему была оказана медицинская помощь и его отпустили домой», - добавил Федоров.
Дополнение
8 января российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.
Федоров сообщал, что в результате российской атаки на Запорожье погибли 13 человек, ранены 113 человек, из них 10 в тяжелом состоянии.
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