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Федоров об атаке рф по Запорожью: 30 человек находятся под наблюдением врачей

Федоров об атаке рф по Запорожью: 30 человек находятся под наблюдением врачей

Киев  •  УНН

 • 5731 просмотра

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В результате российской атаки по Запорожью 60 человек госпитализированы, из них 10 в тяжелом состоянии. Еще 30 человек находятся под наблюдением врачей, один 13-летний ребенок получил помощь и отпущен домой.

Из-за российской атаки по Запорожью 30 человек находятся под наблюдением врачей с возможностью госпитализации, если их состояние ухудшится. 13-летнему ребенку была оказана медицинская помощь и его отпустили домой. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

На сегодня на утро 60 жителей госпитализированы в больницы, всем остальным оказана медицинская помощь и они смогли вернуться домой. Еще 30 пациентов находятся под наблюдением врачей с возможностью госпитализации, если их состояние ухудшится

- сказал Федоров.

По его словам, среди 60 госпитализированных 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадал один ребенок 13 лет, ему была оказана медицинская помощь и его отпустили домой», - добавил Федоров.

Дополнение

8 января российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Федоров сообщал, что в результате российской атаки на Запорожье погибли 13 человек, ранены 113 человек, из них 10 в тяжелом состоянии.

Зеленский показал последствия удара рф по Запорожью: количество жертв может увеличиться8 янв. 2025, 16:07 • 24039 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
zaporozheЗапорожье