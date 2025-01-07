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Міжнародні резерви України упродовж 2024 року зросли на 8% - НБУ

Київ • УНН

 • 166814 перегляди

У 2024 році міжнародні резерви України зросли на 8% і досягли 43,8 млрд доларів. Країна отримала 42 млрд доларів міжнародної підтримки та 3,5 млрд від розміщення валютних ОВДП.

У 2024 році ​​Міжнародні резерви України зросли на 8% і станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними становили 43,8 млрд доларів. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

Деталі 

У 2024 році Україна отримала потужну світову фінансову підтримку – близько 42 млрд доларів. Крім того, країна отримала понад 3,5 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП. 

Зокрема, вдалося:

компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (6,7 млрд дол. США) та виплати Міжнародному валютному фонду (3,4 млрд дол. США);

компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти (34,8 млрд дол. США), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;

наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість. 

До того ж, повідомляється, що у грудні міжнародні резерви зросли на 9,7%.

Споживча інфляція в листопаді стрімко пришвидшилася: в НБУ назвали причини07.01.25, 09:41 • 22681 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
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