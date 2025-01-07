Споживча інфляція в листопаді стрімко пришвидшилася: в НБУ назвали причини

Споживча інфляція стрімко пришвидшилася у листопаді 2024 року та перевищила траєкторію прогнозу. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передає УНН.

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"Споживча інфляція стрімко пришвидшилася до 11,2% у листопаді та перевищила траєкторію прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року. Основним чинником зростання цін залишалася продовольча інфляція. Тривало й пришвидшення адміністративної інфляції", - повідомляє НБУ.

Зазначається, що базова інфляція у листопаді зросла до 9,3% внаслідок швидкого подорожчання оброблених продуктів харчування, подальшого зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці.

В НБУ вказують, що у листопаді продовольча інфляція надалі стрімко пришвидшувалася через меншу пропозицію окремих сільгоспкультур, а також тваринницької продукції, що зумовило зростання цін на сирі продукти харчування.

Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника. Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття. Швидше дорожчали фінансові послуги та послуги зв’язку, освіти, культури та відпочинку, ресторанів та готелів, особистого догляду з огляду на збільшення виробничих витрат.

Однак у листопаді фіксувалося уповільнення зростання цін на пальне, що насамперед пов’язано із низхідною динамікою світових цін на нафту й збереженням стриманого попиту. Водночас стрімко дорожчали алкогольні й тютюнові вироби, у тому числі під впливом курсових ефектів у попередні місяці та боротьби з тіньовою продукцією.

Крім того, очікуване підвищення з 1 січня 2025 року акцизів на тютюнові вироби також могло мотивувати виробників та імпортерів завчасно підняти ціни. Пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання. Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.

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