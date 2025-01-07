Потребительская инфляция в ноябре резко ускорилась: в НБУ назвали причины

Потребительская инфляция резко ускорилась в ноябре 2024 года и превысила траекторию прогноза. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передает УНН.

Детали

"Потребительская инфляция резко ускорилась до 11,2% в ноябре и превысила траекторию прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года. Основным фактором роста цен оставалась продовольственная инфляция. Продолжалось и ускорение административной инфляции", - сообщает НБУ.

Отмечается, что базовая инфляция в ноябре выросла до 9,3% в результате быстрого удорожания обработанных продуктов питания, дальнейшего роста затрат бизнеса на энергообеспечение и оплату труда.

В НБУ указывают, что в ноябре продовольственная инфляция продолжала стремительно ускоряться из-за меньшего предложения отдельных сельскохозяйственных культур, а также животноводческой продукции, что обусловило рост цен на сырые продукты питания.

Цены на непродовольственные товары также ускорили рост, прежде всего под влиянием курсового фактора. Это, вероятно, повлияло и на замедление снижения цен на одежду и обувь. Быстрее дорожали финансовые услуги и услуги связи, образования, культуры и отдыха, ресторанов и гостиниц, личного ухода с учетом увеличения производственных затрат.

Однако в ноябре фиксировалось замедление роста цен на топливо, что, прежде всего, связано с нисходящей динамикой мировых цен на нефть и сохранением сдержанного спроса. В то же время стремительно дорожали алкогольные и табачные изделия, в том числе под влиянием курсовых эффектов в предыдущие месяцы и борьбы с теневой продукцией.

Кроме того, ожидаемое повышение с 1 января 2025 года акцизов на табачные изделия также могло мотивировать производителей и импортеров заранее поднять цены. Ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. Как и прежде, административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Напомним

МВФ обновил базовый сценарий для Украины, прогнозируя рост ВВП на 4% в 2024 году. Фонд ожидает завершения войны до конца 2025 года и постепенную нормализацию экономических показателей.