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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Киев  •  УНН

 • 23236 просмотра

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В 2024 году международные резервы Украины выросли на 8% и достигли 43,8 млрд долларов. Страна получила 42 млрд долларов международной поддержки и 3,5 млрд долларов от размещения валютных ОВГЗ.

В 2024 году Международные резервы Украины выросли на 8% и по состоянию на 1 января 2025 года по предварительным данным составляли 43,8 млрд долларов. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали 

В 2024 году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку - около 42 млрд долларов. Кроме того, страна получила более 3,5 млрд долл. США благодаря размещению валютных ОВГЗ. 

В частности, удалось:

компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (6,7 млрд долл. США) и выплаты Международному валютному фонду (3,4 млрд долл. США);

компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты (34,8 млрд долл. США), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;

нарастить международные резервы до уровня, достаточного, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость. 

К тому же, сообщается, что в декабре международные резервы выросли на 9,7%.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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