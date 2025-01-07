Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
Киев • УНН
В 2024 году международные резервы Украины выросли на 8% и достигли 43,8 млрд долларов. Страна получила 42 млрд долларов международной поддержки и 3,5 млрд долларов от размещения валютных ОВГЗ.
В 2024 году Международные резервы Украины выросли на 8% и по состоянию на 1 января 2025 года по предварительным данным составляли 43,8 млрд долларов. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.
Детали
В 2024 году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку - около 42 млрд долларов. Кроме того, страна получила более 3,5 млрд долл. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.
В частности, удалось:
компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (6,7 млрд долл. США) и выплаты Международному валютному фонду (3,4 млрд долл. США);
компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты (34,8 млрд долл. США), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;
нарастить международные резервы до уровня, достаточного, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.
К тому же, сообщается, что в декабре международные резервы выросли на 9,7%.
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