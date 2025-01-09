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Якщо росія досягне своїх цілей в Україні, це дорого їй обійдеться - глава Пентагону

Якщо росія досягне своїх цілей в Україні, це дорого їй обійдеться - глава Пентагону

Київ • УНН

 • 47726 перегляди

Ллойд Остін заявив, що досягнення цілей росії в Україні призведе до значних втрат для неї в майбутньому. Для утримання окупованих територій росії доведеться витратити величезні ресурси та залучити значні наземні сили.

Якщо кремлю вдасться досягти своїх цілей у війні проти України, це призведе до значних втрат для самої росії в майбутньому. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін в інтерв‘ю Bloomberg News, передає УНН

Деталі

Глава Пентагону заявив, що попри те, що росія наразі, здається, має перевагу у війні в Україні, кремль стикається з дедалі більшою кількістю викликів, які ускладнять закріплення його здобутків у майбутньому.

Існує думка, що росія має всі переваги та володіє вирішальними козирями. Вона має певні переваги, але це не означає, що вона повністю домінує в цій ситуації. А якщо вона досягне своїх цілей, це обійдеться їй дорого в майбутньому

- сказав Остін.

Ці обставини, на його думку, слід враховувати під час будь-яких спроб укласти перемир’я, до яких може вдатися майбутня адміністрація Дональда Трампа.

Він, нагадаємо, заявляв, що хоче швидко завершити війну в Україні. За словами його радників, можливе укладання угоди, що залишить під контролем російського диктатора володимира путіна  майже 20% території України, яку наразі займають російські війська. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський останнім часом пом’якшив свою позицію, припустивши, що його уряд може скористатися дипломатичними шляхами для повернення захоплених територій.

росіяни також стикаються з труднощами. Вони зверталися до Північної Кореї та Ірану за допомогою, зброєю, боєприпасами, а тепер і людьми

- додав Остін.

За даними Києва та союзників, Північна Корея відправила до росії тисячі військових. Тим часом Україна продовжує нарощувати свої можливості для контрнаступу, зазначив глава Пентагону.

Він додав, що окупація великих територій України, навіть після можливого перемир’я, вимагатиме від росії значних ресурсів. Для утримання цих територій росія муситиме залучити великі наземні сили.

Очікується, що Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі оборонних чиновників у Рамштайні, де США представлять останній пакет військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів.

Також Остін відкинув критику деяких європейських та українських чиновників, які вважали, що адміністрація президента Джо Байдена не мала чіткої стратегії підтримки України.

Він наголосив, що ця стратегія допомогла Україні вижити і захистити своє суверенне територіальне право. За його словами, втрати росії за три роки війни були "немислимими" для кремля, оскільки на початку повномасштабного вторгнення ніхто не міг уявити таких наслідків.

Він також навів приклад Сирії як одного з стратегічних успіхів у протистоянні з росією. Через те, що путін зосередив значні ресурси на війні в Україні, він не зміг допомогти своєму союзнику — нині поваленому диктатору Башару Асаду.

Остін підкреслив, що через втрату доступу до ключової військово-морської бази в Сирії, що була важливою для російської військової присутності на Близькому Сході, тепер під сумнівом опиняється здатність путіна підтримувати свої зусилля в Африці.

Доповнення 

Міністр оборони Рустем Умєров напередодні сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорив із главою Пентагону Ллойдом Остіним "дорожню карту" співпраці із союзниками для військової допомоги Україні щонайменше до кінця 2027 року

Україна отримала від країн "Рамштайну" понад 126 млрд доларів на оборону. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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