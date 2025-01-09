Умєров зустрівся з очільником Пентагону: обговорили "дорожню карту" військової допомоги Україні
Київ • УНН
Міністр оборони України обговорив з главою Пентагону "дорожню карту" військової допомоги на наступні роки. На засіданні "Рамштайну" затвердять вісім напрямків співпраці, очікується участь Зеленського.
Міністр оборони Рустем Умєров напередодні сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорив із главою Пентагону Ллойдом Остіним "дорожню карту" співпраці із союзниками для військової допомоги Україні щонайменше до кінця 2027 року. Про це Умєров повідомив у Facebook, передає УНН.
Умєров розповів, що під час зустрічі із міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн" та ключові напрями співпраці.
Сьогодні лідери коаліцій затверджують "дорожні карти" за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року. Ці документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери. Попереду велика робота
Доповнення
Очікується, що у засіданні "Рамштайну" 9 січня візьме участь Президент України Володимир Зеленський, втім все залежить від безпекових факторів в Україні.
Раніше Зеленський повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна надасть свій "план перемоги" усім партнерам.
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