Україна отримала від країн "Рамштайну” понад 126 млрд доларів на оборону

США та союзники, що входять до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" вже виділили Україні більше ніж 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги. Про це на брифінгу 8 січня повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

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Сінгх нагадала, що сьогодні, 9 січня, глава Пентагону проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина. Вона вказала, що Контактна група з питань оборони України, вперше скликана Ллойдом Остіном у квітні 2022 року, "відіграла важливу роль у координації міжнародної підтримки, спрямованої на надання допомоги Україні в захисті її суверенітету від неспровокованої агресії росії".

На сьогодні Сполучені Штати, наші союзники та партнери виділили Україні понад 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року