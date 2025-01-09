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Україна отримала від країн "Рамштайну” понад 126 млрд доларів на оборону

Україна отримала від країн "Рамштайну” понад 126 млрд доларів на оборону

Київ • УНН

 • 45082 перегляди

США та союзники виділили Україні понад 126 млрд доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. На засіданні "Рамштайн" обговорять термінові потреби України в озброєнні.

США та союзники, що входять до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" вже виділили Україні більше ніж 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги. Про це на брифінгу 8 січня повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН

Деталі 

Сінгх нагадала, що сьогодні, 9 січня, глава Пентагону проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина. Вона вказала, що Контактна група з питань оборони України, вперше скликана  Ллойдом Остіном у квітні 2022 року, "відіграла важливу роль у координації міжнародної підтримки, спрямованої на надання допомоги Україні в захисті її суверенітету від неспровокованої агресії росії". 

На сьогодні Сполучені Штати, наші союзники та партнери виділили Україні понад 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року

- заявила заступниця речника Пентагону.

Сінгх  наголосила, що завдяки роботі своїх коаліцій з нарощування потенціалу Контактна група  також відіграла вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України та "створенні надійних сил стримування, щоб вона могла захищатися і від майбутньої агресії".

Також додала, що на засіданні "Рамштайну", представники країн будуть обговорювати, яке озброєння терміново потрібно Україні на полі бою, а також довгострокові оборонні проєкти. Йдеться про  системи ППО, артилерійські боєприпаси і бронетехніку. 

Голова Міноборони Польщі про "Рамштайн": можливо, це остання зустріч такого типу08.01.25, 15:32 • 22063 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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