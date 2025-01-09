Україна отримала від країн "Рамштайну” понад 126 млрд доларів на оборону
Київ • УНН
США та союзники виділили Україні понад 126 млрд доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. На засіданні "Рамштайн" обговорять термінові потреби України в озброєнні.
США та союзники, що входять до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" вже виділили Україні більше ніж 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги. Про це на брифінгу 8 січня повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.
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Сінгх нагадала, що сьогодні, 9 січня, глава Пентагону проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина. Вона вказала, що Контактна група з питань оборони України, вперше скликана Ллойдом Остіном у квітні 2022 року, "відіграла важливу роль у координації міжнародної підтримки, спрямованої на надання допомоги Україні в захисті її суверенітету від неспровокованої агресії росії".
На сьогодні Сполучені Штати, наші союзники та партнери виділили Україні понад 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року
Сінгх наголосила, що завдяки роботі своїх коаліцій з нарощування потенціалу Контактна група також відіграла вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України та "створенні надійних сил стримування, щоб вона могла захищатися і від майбутньої агресії".
Також додала, що на засіданні "Рамштайну", представники країн будуть обговорювати, яке озброєння терміново потрібно Україні на полі бою, а також довгострокові оборонні проєкти. Йдеться про системи ППО, артилерійські боєприпаси і бронетехніку.
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