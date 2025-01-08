Голова Міноборони Польщі про "Рамштайн": можливо, це остання зустріч такого типу

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припускає, що завтрашня зустріч у форматі "Рамштайн" може бути останньою зустріччю "такого типу" та можливі зміни формату через нову адміністрацію США, пише УНН з посиланням на 300 Polityka.

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"Завтра буде зустріч у Рамштайні, в такому форматі країн, які підтримують Україну. Це ширше, ніж НАТО, його творцем є Ллойд Остін, чинний міністр оборони Сполучених Штатів, я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", - сказав на прес-конференції міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Можливо, це остання зустріч такого типу, тому що нова адміністрація, мабуть, запропонує іншу форму цих заходів. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, так само, як воно взяло на себе зараз, починаючи з цього року, більший тягар у діяльності, пов'язаній з захистом аеропорту в Ясьонці", – продовжив він.

"Я запросив міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії на понеділок наступного тижня і з такою участю [...] через телекомунікаційний зв’язок з міністром Умєровим з України, звичайно, так що в понеділок буде дуже важливою зустріч "великої п'ятірки", ми також поговоримо про ці зміни, що відбуваються за кордоном, тобто інавгурація президента Трампа", - додав він.

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