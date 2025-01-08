На "Рамштайні" визначать план підтримки оборони України до 2027 року

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Ллойд Остін збере керівників 8 коаліційних груп для розробки дорожньої карти зміцнення обороноздатності України до 2027 року. На зустрічі обговорять авіацію, бронетехніку, ППО та інші напрямки військової допомоги.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час майбутнього 25-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині планує зібрати керівників восьми коаліційних груп. Мета зустрічі – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року. Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що контактна група з оборони України, яку Остін заснував у відповідь на неспровоковане вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року, об’єднує близько 50 країн, які регулярно обговорюють потреби України у сфері безпеки.

У межах Контактної групи діє група коаліційних лідерів, які представляють вісім ключових напрямків військових можливостей України. Кожна коаліція очолюється принаймні двома країнами-членами НАТО.

Лідери цих коаліцій мають схвалити дорожні карти, що окреслюють потреби України в авіації, бронетехніці, артилерії, розмінуванні, дронах, інтегрованій протиповітряній та протиракетній обороні, інформаційних технологіях і морській безпеці до 2027 року. Ці дорожні карти мають допомогти донорам планувати й надавати підтримку Україні на довгострокову перспективу

- пояснив один із посадовців.

На запитання про майбутнє Контактної групи у разі зменшення американської підтримки після зміни адміністрації 20 січня, посадовці підкреслили, що багатостороння структура групи забезпечить її стійкість у майбутньому.

Ми впевнені, що багатосторонній підхід, започаткований міністром Остіном, а також його віра у спільну роботу і повага до можливостей європейських країн дозволили зробити більше разом, ніж ми могли б зробити окремо

- зазначив один із чиновників.

Він також додав, що майбутнє цих коаліцій є причиною проведення зустрічі на міністерському рівні, яка закладе надійну основу для подальшої роботи.

Я не можу говорити про рішення наступної адміністрації щодо її ролі у UDCG, але я впевнений у відданості європейських партнерів та їхніх можливостях і досвіді. Впевнений, що ці коаліції продовжуватимуть працювати

- додав він.

Другий високопосадовець підкреслив, що хоча 25-та зустріч стане останньою для Остіна, Міністерство оборони США не планує завершувати роботу Контактної групи.

Завдяки багатосторонній роботі та коаліціям можливостей UDCG продовжуватиме працювати у тій чи іншій формі, незалежно від того, як нова команда обиратиме її підтримувати

- зазначив чиновник.

За інформацією Міноборони США, з часу заснування Контактної групи у квітні 2022 року США, їхні союзники та партнери надали Україні понад 126 мільярдів доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки.

25-та зустріч UDCG запланована на четвер, 9 січня.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн" цього тижня. На засіданні обговорять посилення протиповітряної оборони України за участю десятків країн-партнерів.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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