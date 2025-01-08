На "Рамштайні" визначать план підтримки оборони України до 2027 року

Міністр оборони США Ллойд Остін під час майбутнього 25-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині планує зібрати керівників восьми коаліційних груп. Мета зустрічі – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року. Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає УНН.

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Зазначається, що контактна група з оборони України, яку Остін заснував у відповідь на неспровоковане вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року, об’єднує близько 50 країн, які регулярно обговорюють потреби України у сфері безпеки.

У межах Контактної групи діє група коаліційних лідерів, які представляють вісім ключових напрямків військових можливостей України. Кожна коаліція очолюється принаймні двома країнами-членами НАТО.

Лідери цих коаліцій мають схвалити дорожні карти, що окреслюють потреби України в авіації, бронетехніці, артилерії, розмінуванні, дронах, інтегрованій протиповітряній та протиракетній обороні, інформаційних технологіях і морській безпеці до 2027 року. Ці дорожні карти мають допомогти донорам планувати й надавати підтримку Україні на довгострокову перспективу - пояснив один із посадовців.

На запитання про майбутнє Контактної групи у разі зменшення американської підтримки після зміни адміністрації 20 січня, посадовці підкреслили, що багатостороння структура групи забезпечить її стійкість у майбутньому.

Ми впевнені, що багатосторонній підхід, започаткований міністром Остіном, а також його віра у спільну роботу і повага до можливостей європейських країн дозволили зробити більше разом, ніж ми могли б зробити окремо - зазначив один із чиновників.

Він також додав, що майбутнє цих коаліцій є причиною проведення зустрічі на міністерському рівні, яка закладе надійну основу для подальшої роботи.

Я не можу говорити про рішення наступної адміністрації щодо її ролі у UDCG, але я впевнений у відданості європейських партнерів та їхніх можливостях і досвіді. Впевнений, що ці коаліції продовжуватимуть працювати - додав він.

Другий високопосадовець підкреслив, що хоча 25-та зустріч стане останньою для Остіна, Міністерство оборони США не планує завершувати роботу Контактної групи.

Завдяки багатосторонній роботі та коаліціям можливостей UDCG продовжуватиме працювати у тій чи іншій формі, незалежно від того, як нова команда обиратиме її підтримувати - зазначив чиновник.

За інформацією Міноборони США, з часу заснування Контактної групи у квітні 2022 року США, їхні союзники та партнери надали Україні понад 126 мільярдів доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки.

25-та зустріч UDCG запланована на четвер, 9 січня.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн" цього тижня. На засіданні обговорять посилення протиповітряної оборони України за участю десятків країн-партнерів.