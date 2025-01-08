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На "Рамштайн" определят план поддержки обороны Украины до 2027 года

На "Рамштайн" определят план поддержки обороны Украины до 2027 года

Киев  •  УНН

 • 3850 просмотра

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Ллойд Остин соберет руководителей 8 коалиционных групп для разработки дорожной карты укрепления обороноспособности Украины до 2027 года. На встрече обсудят авиацию, бронетехнику, ПВО и другие направления военной помощи.

Министр обороны США Ллойд Остин во время предстоящего 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии планирует собрать руководителей восьми коалиционных групп. Цель встречи - разработка дорожной карты для укрепления обороноспособности Украины, которая позволит создать мощные сдерживающие силы до 2027 года. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что контактная группа по обороне Украины, которую Остин основал в ответ на неспровоцированное вторжение россии в Украину 24 февраля 2022 года, объединяет около 50 стран, которые регулярно обсуждают потребности Украины в сфере безопасности.

В рамках Контактной группы действует группа коалиционных лидеров, представляющих восемь ключевых направлений военных возможностей Украины. Каждая коалиция возглавляется по крайней мере двумя странами-членами НАТО.

Лидеры этих коалиций должны одобрить дорожные карты, определяющие потребности Украины в авиации, бронетехнике, артиллерии, разминировании, дронах, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, информационных технологиях и морской безопасности до 2027 года. Эти дорожные карты должны помочь донорам планировать и оказывать поддержку Украине на долгосрочную перспективу

- объяснил один из чиновников.

На вопрос о будущем Контактной группы в случае уменьшения американской поддержки после смены администрации 20 января, чиновники подчеркнули, что многосторонняя структура группы обеспечит ее устойчивость в будущем.

Мы уверены, что многосторонний подход, основанный министром Остином, а также его вера в совместную работу и уважение к возможностям европейских стран позволили сделать больше вместе, чем мы могли бы сделать по отдельности

- отметил один из чиновников.

Он также добавил, что будущее этих коалиций является причиной проведения встречи на министерском уровне, которая заложит надежную основу для дальнейшей работы.

Я не могу говорить о решении следующей администрации относительно ее роли в UDCG, но я уверен в преданности европейских партнеров и их возможностях и опыте. Уверен, что эти коалиции будут продолжать работать

- добавил он.

Второй высокопоставленный чиновник подчеркнул, что хотя 25-я встреча станет последней для Остина, Министерство обороны США не планирует завершать работу Контактной группы.

Благодаря многосторонней работе и коалициям возможностей UDCG будет продолжать работать в той или иной форме, независимо от того, как новая команда будет выбирать ее поддерживать

- отметил чиновник.

По информации Минобороны США, со времени основания Контактной группы в апреле 2022 года США, их союзники и партнеры предоставили Украине более 126 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности.

25-я встреча UDCG запланирована на четверг, 9 января.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о подготовке к встрече в формате "Рамштайн" на этой неделе. На заседании обсудят усиление противовоздушной обороны Украины с участием десятков стран-партнеров.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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