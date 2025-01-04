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На цей тиждень запланована зустріч: Зеленський заявив про підготовку до "Рамштайну"

На цей тиждень запланована зустріч: Зеленський заявив про підготовку до "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 36419 перегляди

Президент Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн" цього тижня. На засіданні обговорять посилення протиповітряної оборони України за участю десятків країн-партнерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка до зустрічі в "Рамштайні" - на цей тиждень запланована зустріч, передає УНН.

Зараз уже готуємось до зустрічі в "Рамштайні": на цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, "життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи ППО мають для цього працювати". 

"Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і допомагають нам із розвитком повітряного щита", - резюмував Глава держави.

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня - ЗМІ04.01.25, 17:30 • 32494 перегляди

Додамо

За даними ЗМІ, на засіданні групи, до якої долучені понад 50 країн, обговорять подальшу підтримку України.

Днями можна очікувати засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" - Кірбі03.01.25, 19:49 • 24614 переглядiв

Засідання "Рамштайну", яке мало відбутися в жовтні 2024 року і в якому мали взяти участь президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден, відклали після того, як Байден скасував свою подорож до Німеччини через ураган "Мілтон" у Сполучених Штатах.

Український президент повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна надасть свій "план перемоги" усім партнерам.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
nimechchynaНімеччина
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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