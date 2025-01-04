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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На эту неделю запланирована встреча: Зеленский заявил о подготовке к "Рамштайну"

На эту неделю запланирована встреча: Зеленский заявил о подготовке к "Рамштайну"

Киев  •  УНН

 • 2489 просмотра

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Президент Зеленский сообщил о подготовке к встрече в формате "Рамштайн" на этой неделе. На заседании обсудят усиление противовоздушной обороны Украины с участием десятков стран-партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается подготовка к встрече в «Рамштайн» - на эту неделю запланирована встреча, передает УНН.

Сейчас уже готовимся к встрече в «Рамштайн»: на эту неделю запланирована встреча. Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать

- сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

По его словам, «жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать». 

«Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые это понимают и помогают нам с развитием воздушного щита», - резюмировал Глава государства.

Заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января - СМИ4 янв. 2025, 15:30 • 16178 просмотров

Добавим

По данным СМИ, на заседании группы, к которой приобщены более 50 стран, обсудят дальнейшую поддержку Украины.

На днях можно ожидать заседания по поддержке Украины в формате "Рамштайн" - Кирби3 янв. 2025, 17:49 • 21615 просмотров

Заседание «Рамштайн», которое должно было состояться в октябре 2024 года и в котором должны были принять участие президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден, отложили после того, как Байден отменил свое путешествие в Германию из-за урагана «Милтон» в Соединенных Штатах.

Украинский президент сообщал, что во время 25-й встречи в формате «Рамштайн» Украина предоставит свой «план победы» всем партнерам.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина