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Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня - ЗМІ

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 32494 перегляди

25-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Під час зустрічі Україна представить партнерам свій "план перемоги".

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня. Про це повідомили Військово-повітряні сили США, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

На засіданні групи, до якої долучені понад 50 країн, обговорять подальшу підтримку України, йдеться в повідомленні.

Днями можна очікувати засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" - Кірбі03.01.25, 19:49 • 24614 переглядiв

Засідання "Рамштайну", яке мало відбутися в жовтні 2024 року і в якому мали взяти участь президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден, відклали після того, як Байден скасував свою подорож до Німеччини через ураган "Мілтон" у Сполучених Штатах.

Український президент повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна надасть свій "план перемоги" усім партнерам.

В Пентагоні підтвердили засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету 04.01.25, 00:15 • 39981 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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