Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня - ЗМІ
Київ • УНН
25-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Під час зустрічі Україна представить партнерам свій "план перемоги".
Міністр оборони США Ллойд Остін проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня. Про це повідомили Військово-повітряні сили США, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
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На засіданні групи, до якої долучені понад 50 країн, обговорять подальшу підтримку України, йдеться в повідомленні.
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Український президент повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна надасть свій "план перемоги" усім партнерам.
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