В Пентагоні підтвердили засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету

Учасники "Рамштайну" під час засідання сфокусують увагу на тому, як забезпечити практичні й скоординовані кроки, щоби посилити обороноздатність України зараз і в майбутньому. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, пише УНН.

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Сінгх зазначила, що 7 січня глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Вона зауважила, що міністр має на меті підтвердити незмінну підтримку України з боку США.

Разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому,