В Пентагоні підтвердили засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету
Київ • УНН
25-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у січня в Німеччині. Учасники зосередяться на практичних кроках посилення обороноздатності України.
Учасники "Рамштайну" під час засідання сфокусують увагу на тому, як забезпечити практичні й скоординовані кроки, щоби посилити обороноздатність України зараз і в майбутньому. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, пише УНН.
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Сінгх зазначила, що 7 січня глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Вона зауважила, що міністр має на меті підтвердити незмінну підтримку України з боку США.
Разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому,
Водночас прессекретар зазначила, що Пентагон повідомить більше подробиць про офіційні заходи Міністра оборони США найближчими днями.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН радник Білого дому Джон Кірбі повідомив про проведення нового засідання "Рамштайн" найближчими днями. Також очікується оголошення додаткового пакету безпекової допомоги для України.