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В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайн" в январе и назвали его цель

В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайн" в январе и назвали его цель

Киев  •  УНН

 • 1709 просмотра

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25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в январе в Германии. Участники сосредоточатся на практических шагах усиления обороноспособности Украины.

Участники "Рамштайн" во время заседания сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины сейчас и в будущем. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Сингх отметила, что 7 января глава Пентагона Ллойд Остин отправится в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она отметила, что министр имеет целью подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны США.

Вместе с министрами обороны и военными лидерами со всего мира министр Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем,

- подчеркнула она.

В то же время пресс-секретарь отметила, что Пентагон сообщит больше подробностей об официальных мероприятиях Министра обороны США в ближайшие дни.

Напомним

Как ранее писал УНН советник Белого дома Джон Кирби сообщил о проведении нового заседания "Рамштайн" в ближайшие дни. Также ожидается объявление дополнительного пакета помощи по безопасности для Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
pentagonПентагон
belii-domБелый дом
lloid-ostinЛлойд Остин
dzhon-kirbi-admiralДжон Кирби
germaniyaГермания
ukrainaУкраина