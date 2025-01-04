В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайн" в январе и назвали его цель
Киев • УНН
25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в январе в Германии. Участники сосредоточатся на практических шагах усиления обороноспособности Украины.
Участники "Рамштайн" во время заседания сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины сейчас и в будущем. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, пишет УНН.
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Сингх отметила, что 7 января глава Пентагона Ллойд Остин отправится в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она отметила, что министр имеет целью подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны США.
Вместе с министрами обороны и военными лидерами со всего мира министр Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем,
В то же время пресс-секретарь отметила, что Пентагон сообщит больше подробностей об официальных мероприятиях Министра обороны США в ближайшие дни.
Напомним
Как ранее писал УНН советник Белого дома Джон Кирби сообщил о проведении нового заседания "Рамштайн" в ближайшие дни. Также ожидается объявление дополнительного пакета помощи по безопасности для Украины.